Украинское кобзарство признали всемирным нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО (фото)

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признала украинское кобзарство частью нематериального культурного наследия. "Убедить" чиновников помог военнослужащий ВСУ, музыкант Тарас Компаниченко, выступив во время сессии.

В четверг, 5 декабря, во время 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам охраны нематериального культурного наследия, которая проходит в Парагвае, программу по охране кобзарско-лирницкой традиции включили в Реестр надлежащих практик по охране нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщили в министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

В этот список Украина подала номинацию впервые.

Успеху по признанию, как отмечается, предшествовала кропотливая и ежедневная работа украинской инициативной группы, которая началась в августе 2022 года, после внесения "Кобзарства" в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Как отмечают в профильном министерстве, признание кобзарско-лирницкой традиции на мировом уровне является победой, которая особенно важна, когда, как и во времена казачества, братчики кобзарских цехов бок о бок с украинскими воинами борются против врага, вдохновляя на борьбу всех украинцев.

Представлял украинскую кобзарско-лирницкую традицию на сессии ЮНЕСКО известный кобзарь, военнослужащий ВСУ и народный артист Украины — Тарас Компаниченко, который после признания кобзарской номинации отметил, что это признание является триумфом украинской культуры и украинского духа.

Кто такой Тарас Компаниченко

Фото: Тарас Компаніченко

Тарас Компаниченко является мультиинструменталистом, который играет на кобзе, бандуре и лире, исследователь старинных музыкальных традиций Украины, лидер группы "Хорея Козацька". Заслуженный и народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии.

Во время Революции Достоинства дал десятки концертов на Майдане, исполнял песни военного цикла. После начала российско-украинской войны в марте 2014-го — частый гость зоны боевых действий, где выступал перед воинами украинской армии и добровольцами.

С началом полномасштабного вторжения мобилизовался в ВСУ, проходит службу в 241 отдельной бригаде территориальной обороны.

Напомним, рок-группа Metallica опубликовала выступление военного 112-й отдельной бригады территориальной обороны Киева Тараса Столяра, который сыграл композицию Nothing Else Matters на 62-струнной бандуре.

Ранее ЮНЕСКО признала известный суп том ям частью всемирного культурного наследия. Это традиционное блюдо, популярное в Таиланде и Лаосе, стало визитной карточкой тайской кухни.