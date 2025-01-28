В Украине страховые компании активно предлагают автовладельцам полис КАСКО, который должен гарантировать ремонт автомобиля в случае ДТП или падения на авто посторонних предметов. Фокус спросил у экспертов, какие риски точно покроет такая автостраховка и что в исключениях в договорах КАСКО.

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Страхование КАСКО всегда было популярным среди украинских водителей, ведь позволяет получить покрытие стоимости ремонта автомобиля в результате различных неприятностей — от ДТП до пожара или повреждения машины из-за урагана или действий злоумышленников. Во время войны в Украине особое внимание автовладельцы уделяют также и военным рискам, ведь ежедневно враг атакует города и села, в результате чего очень часто происходит возгорание автомобилей. Так может ли современный полис КАСКО защитить автомобиль не только в случае ДТП, но и когда он поврежден обломками ракет или дронов? Фокус узнал подробно.

КАСКО для всех: какие программы предлагают компании и чем они полезны

Спрос на программы КАСКО за последний год претерпел изменения, отражая тенденции рынка. Общий прирост премий по КАСКО в ИНГО составил около 20%, что частично объясняется инфляционными процессами и ростом стоимости автомобилей и их ремонта. Об этом Фокусу рассказала Ольга Иванцова, руководитель департамента развития страховых продуктов и сервисов страховой компании ИНГО. По ее словам, количество проданных полисов выросло несущественно, что свидетельствует о сдержанности потребителей, а доля кредитных автомобилей в сегменте новых транспортных средств остается стабильной — 25-30% в зависимости от бренда и класса авто.

В программах КАСКО отличается и наполнение (риски, которые покрывает полис), и срок действия (могут быть полисы на 3 или 6 месяцев), и цена

Интересный тренд — повышение страховщиками максимального возраста застрахованного автомобиля. Еще не так давно многие компании устанавливали лимит — 10 лет от года выпуска, а сейчас все чаще встречаются предложения застраховать и авто, чей возраст 12-14 лет.

Сегодня страховые компании нацелены на создание универсальных и гибких пакетов КАСКО, которые отвечают потребностям различных категорий клиентов Фото: Getty

На данный момент все компании, предлагающие страхование КАСКО, готовы предложить клиентам несколько вариантов страховых полисов. В программах компаний различается и наполнение (риски, которые покрывает полис), и срок действия (могут быть полисы на 3 или 6 месяцев), и цена. На стоимость страховки влияет много факторов, но базой для расчетов выступает страховая сумма полиса.

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Что касается краткосрочных полисов, то эксперты объясняют, что сейчас такие программы не особо популярны, ведь стоят дороже, чем годовой страховой полис. "Краткосрочные полисы на 3 или 6 месяцев доступны, но их популярность остается ограниченной. Основной причиной является более высокий тариф за день страхового покрытия по сравнению с годовым полисом. Это объясняется тем, что административные расходы на заключение договора и риски компании распределяются на более короткий период. Однако короткие программы могут быть оправданы в случаях, когда автомобиль используется сезонно (например, только летом) или для защиты при временном пользовании. В других ситуациях годовой полис выгоднее, поскольку обеспечивает круглогодичную защиту и оптимальный тариф", — отметил в комментарии Фокусу Константин Ватан, директор по организации розничных продаж НАСК ОРАНТА.

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Сегодня страховые компании нацелены на создание универсальных и гибких пакетов КАСКО, которые отвечают потребностям различных категорий клиентов. По словам Ольги Иванцовой, бюджетные пакеты КАСКО становятся все более популярными благодаря своей доступности и сосредоточению на покрытии ключевых рисков. "Стоимость таких пакетов, как правило, ниже, чтобы соответствовать потребностям клиентов с ограниченным бюджетом. Программы среднего и высокого уровня обеспечивают комплексную защиту. Кроме бюджетных программ, спросом пользуются также программы с максимальным качественным покрытием. Они могут включать дополнительное покрытие в виде дополнительных страховых полисов. Например, в ИНГО полис Автоэксперт предусматривает комплексное покрытие, которое включает защиту автомобиля, дополнительного оборудования, жизни и здоровья водителя и пассажиров, а также расширенное покрытие ответственности перед третьими лицами", — рассказала Ольга Иванцова.

Полис на 12 месяцев в целом будет выгоднее, чем страховка на 3 или 6 месяцев, говорят эксперты Фото: pexels.com

Риски — в полисе: что покрывает страховка КАСКО и какие исключения существуют

Полное КАСКО обеспечивает всестороннюю защиту автомобиля от большого количества рисков. Например, речь идет о покрытии страховой компанией расходов из-за повреждений вследствие ДТП, стихийного бедствия, падения предметов, пожара и взрывов, противоправных действий третьих лиц, угона автомобиля.

Стандартный полис КАСКО покрывает расходы на ремонт автомобиля после ДТП Фото: Getty Images

"Военные риски, которые все чаще включаются в полисы, покрывают убытки, вызванные падением обломков ракет или дронов, взрывными волнами, пожарами или столкновением с военной техникой. Такой полис КАСКО позволяет автовладельцам чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. Он гарантирует, что в случае непредвиденных обстоятельств клиент сможет восстановить свой автомобиль без значительных финансовых затрат", — объясняет Константин Ватан.

Как отметила Ольга Иванцова, территория действия полиса, кроме Украины, может включать также и страны Европы."За рулем транспортного средства на момент ДТП может быть любой водитель на законных основаниях", — говорит эксперт.

Однако в каждом договоре КАСКО есть определенный перечень исключений — обстоятельства, при которых страховая компания не возместит расходы на ремонт. "Например, если авто использовалось в качестве такси, но это не было зафиксировано в момент страхования. Ни одна страховая компания не покроет убытки, если водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или не имел действующих водительских прав. Однако клиенты могут договориться о включении специфических рисков в полис по индивидуальному запросу", — отметила Ольга Иванцова в комментарии Фокусу.

Пожар и его последствия есть в перечне рисков, которые покрывает полное КАСКО, говорят специалисты

Есть и другие исключения. В частности, страховая не покроет убытки, если водитель покинул место ДТП без согласования со страховщиком или осуществил ремонт автомобиля до осмотра представителем компании. "Не покрываются убытки, если автомобиль использовался как такси или сдавался в аренду, если это не было указано в договоре. Также исключаются повреждения, связанные исключительно с шинами или колесами, гидроудары, пожары из-за неисправности электросистемы, а также ущерб, нанесенный животными при ненадлежащей их перевозке", — рассказал Константин Ватан.

Военные риски: как страховые компании возмещают убытки, связанные с военными действиями

Чаще всего страховые компании включают перечень военных рисков в договор страхования КАСКО. Иногда компании предлагают отдельные страховые полисы, покрывающие только такие риски, однако часто есть полисы, где уже включены военные риски вместе с другими рисками. Однако, отмечают специалисты, на военные риски в стандартных полисах может быть лимит, например, 10% от страховой суммы, но не более 300 тыс. грн. И в пределах этой суммы страховщиком будет осуществляться возмещение, если автомобиль будет поврежден ударом дрона или обломками ракет или БПЛА.

Какие военные риски чаще всего покрывают полисы страхования КАСКО:

падение ракет,

падение дронов,

падение средств ПВО и их обломков,

ударные (звуковые волны),

пожар в результате военных действий,

наезд или столкновение с военной техникой.

При подписании договора со страховой стоит обратить внимание на страховую сумму — возможные убытки в таком размере и будет покрывать полис КАСКО Фото: pexels.com

"Например, в полисе "Надійне КАСКО" от ОРАНТЫ военные риски включены в стандартное покрытие без повышения тарифа, но с лимитом по военным рискам в объеме 2 млн. грн. То есть, если автомобиль будет поврежден из-за войны, автовладелец может рассчитывать на возмещение ущерба не на всю страховую сумму, а не более 2 млн. грн. Остальные классические риски покрываются на всю страховую сумму, предусмотренную договором страхования", — рассказал Константин Ватан.

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Эксперт пояснил: автомобили могут быть застрахованы по КАСКО, даже если они зарегистрированы на территориях, приближенных к фронту. "Однако, если ущерб по военным рискам наступит именно на этой территории, то компания его не возместит. Классические риски покрываются в полном объеме на всей территории действия полиса", — отметил Константин Ватан.

Военные риски можно застраховать отдельным полисом

Спрос на защиту от военных рисков постоянно растет, говорит Ольга Иванцов, а потому в компании с пониманием относятся к потребностям автовладельцев и дают возможность приобрести такой полис отдельно от полного КАСКО. "Стоит такой полис значительно дешевле, чем классическое КАСКО — тариф на такой полис составляет 1,65% от страховой суммы (традиционное КАСКО стоит ориентировочно от 4% до 7,5% и выше). Застраховать можно любое легковое транспортное средство со сроком эксплуатации до 12 лет и стоимостью до 6 млн гривен. К сожалению, на страхование только от военных рисков не примут автомобили, эксплуатируемые на временно оккупированной территории и в зонах, где ведутся активные боевые действия", — рассказала Ольга Иванцова.

Цена защиты: как меняется стоимость автострахования и чего ждать в 2025 году

Стандартная стоимость КАСКО сейчас — в пределах тарифа 4,5-8,5%, и цена полиса рассчитывается на базе страховой суммы с учетом модели и возраста авто, количества рисков к покрытию в программе КАСКО, а также наличия франшизы. В целом на рынке можно приобрести годовой полис КАСКО и за 5 тыс грн, и за 20-30 тыс. грн. Однако в первом случае все же речь не идет о полном КАСКО — это может быть программа, покрывающая один риск (например, ДТП по вине владельца полиса), к тому же, ключевым моментом является страховая сумма: программы на 50 тыс грн. будут стоить всегда дешевле, чем полис со страховой суммой 600 тыс грн.

Готовясь к покупке полиса КАСКО, важно прочитать договор и понять все исключения, когда СК не покроет убытки Фото: pexels.com

В страховых компаниях отметили, что стоимость КАСКО, вероятно, в этом году активно расти не будет, поскольку благодаря новым подходам к урегулированию убытков в рамках Автогражданки, значительная доля страховых случаев, которая ранее покрывалась полисами КАСКО, теперь будет перекладываться на Автогражданку. По мнению Ольги Иванцовой, это будет способствовать снижению рисковости для страховых компаний. "Уменьшение рисков, связанных с частотой и объемом выплат, позволяет компаниям корректировать свои цены в сторону доступности для клиентов. Мы прогнозируем, что эта тенденция продолжится в 2025 году, поскольку уменьшение рискованности остается ключевым фактором влияния на ценообразование", — говорит Ольга Иванцова. И добавляет: окончательное ценообразование на полисы КАСКО в 2025 году будет балансировать между снижением рисков и влиянием внешних экономических факторов. Однако клиенты могут рассчитывать на более привлекательные тарифы благодаря повышению эффективности страховых продуктов.

Цена полиса рассчитывается на базе страховой суммы с учетом модели и возраста авто, количества рисков к покрытию в программе КАСКО, а также наличия франшизы

Однако не исключают специалисты и возможного некоторого повышения стоимости полисов КАСКО в 2025 году. Ведь стоимость полисов КАСКО уже ранее выросла вследствие подорожания ремонта автомобилей, что объясняется сложностями с логистикой запасных частей, ростом цен на энергоносители и экономическими вызовами. "Мы ожидаем, что в 2025 году тарифы могут вырасти из-за продолжения влияния этих факторов. Однако благодаря широкой линейке продуктов, которая включает "коробочные" предложения и дополнительные опции, каждый клиент сможет выбрать оптимальное соотношение цены и покрытия", — резюмировал Константин Ватан.