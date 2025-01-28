В Україні страхові компанії активно пропонують автовласникам поліс КАСКО, що має гарантувати ремонт автомобіля в разі ДТП чи падіння на авто сторонніх предметів. Фокус спитав у експертів, які ризики точно покриє така автостраховка та що у виключеннях у договорах КАСКО.

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Страхування КАСКО завжди було популярним серед українських водіїв, адже дозволяє отримати покриття вартості ремонту автомобіля внаслідок різних неприємностей – від ДТП до пожежі чи пошкодження машини через ураган або дій зловмисників. Під час війни в Україні особливу увагу автовласники приділяють також і воєнним ризикам, адже щодня ворог атакує міста і села, внаслідок чого дуже часто відбувається горіння автомобілів. То чи може сучасний поліс КАСКО захистити автомобіль не лише у випадку ДТП, але й коли він пошкоджений уламками ракет чи дронів? Фокус дізнався детально.

КАСКО для всіх: які програми пропонують компанії та чим вони корисні

Попит на програми КАСКО за останній рік зазнав змін, відображаючи тенденції ринку. Загальний приріст премій по КАСКО в ІНГО склав близько 20%, що частково пояснюється інфляційними процесами та зростанням вартості автомобілів і їх ремонту. Про це Фокусу розповіла Ольга Іванцова, керівник департаменту розвитку страхових продуктів та сервісів страхової компанії ІНГО. За її словами, кількість проданих полісів зросла несуттєво, що свідчить про стриманість споживачів, а частка кредитних автомобілів у сегменті нових транспортних засобів залишається стабільною — 25-30% залежно від бренду та класу авто.

У програмах КАСКО відрізняється і наповнення (ризики, які покриває поліс), і термін дії (можуть бути поліси на 3 або 6 місяців), і ціна

Цікавий тренд – підвищення страховиками максимального віку застрахованого автомобіля. Ще не так давно багато компаній встановлювали ліміт – 10 років від року випуску, а зараз все частіше зустрічаються пропозиції застрахувати і авто, чий вік 12-14 років.

Сьогодні страхові компанії націлені на створення універсальних та гнучких пакетів КАСКО, які відповідають потребам різних категорій клієнтів Фото: Getty

Наразі усі компанії, що пропонують страхування КАСКО, готові запропонувати клієнтам кілька варіантів страхових полісів. У програмах компаній різниться і наповнення (ризики, які покриває поліс), і термін дії (можуть бути поліси на 3 або 6 місяців), і ціна. На вартість страховки впливає багато чинників, але базою для розрахунків є страхова сума полісу.

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Щодо короткострокових полісів, то експерти пояснюють, що наразі такі програми не особливо популярні, адже коштують дорожче, ніж річний страховий поліс. "Короткострокові поліси на 3 або 6 місяців доступні, але їх популярність залишається обмеженою. Основною причиною є вищий тариф за день страхового покриття порівняно з річним полісом. Це пояснюється тим, що адміністративні витрати на укладення договору та ризики компанії розподіляються на коротший період. Проте короткі програми можуть бути виправдані у випадках, коли автомобіль використовується сезонно (наприклад, тільки влітку) або для захисту при тимчасовому користуванні. В інших ситуаціях річний поліс є вигіднішим, оскільки забезпечує цілорічний захист і оптимальний тариф", — зауважив у коментарі Фокусу Костянтин Ватан, директор з організації роздрібного продажу НАСК ОРАНТА.

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Сьогодні страхові компанії націлені на створення універсальних та гнучких пакетів КАСКО, які відповідають потребам різних категорій клієнтів. За словами Ольги Іванцової, бюджетні пакети КАСКО стають все більш популярними завдяки своїй доступності та зосередженню на покритті ключових ризиків. "Вартість таких пакетів, як правило, є нижчою, щоб відповідати потребам клієнтів з обмеженим бюджетом. Програми середнього і високого рівня забезпечують комплексний захист. Окрім бюджетних програм, попитом користуються також програми з максимальним якісним покриттям. Вони можуть включати додаткове покриття у вигляді додаткових страхових полісів. Наприклад, в ІНГО поліс Автоексперт передбачає комплексне покриття, яке включає захист автомобіля, додаткового обладнання, життя та здоров’я водія та пасажирів, а також розширене покриття відповідальності перед третіми особами", — розповіла Ольга Іванцова.

Поліс на 12 місяців загалом буде вигідніший, ніж страховка на 3 або 6 місяців, кажуть експерти Фото: pexels.com

Ризики – у полісі: що покриває страховка КАСКО та які виключення існують

Повне КАСКО забезпечує всебічний захист автомобіля від великої кількості ризиків. Наприклад, йдеться про покриття страховою компаніє витрат через пошкодження внаслідок ДТП, стихійного лиха, падіння предметів, пожежі та вибухів, протиправних дій третіх осіб, угон автомобіля.

Стандартний поліс КАСКО покриває витрати на ремонт автомобіля після ДТП Фото: Getty Images

"Воєнні ризики, які дедалі частіше включаються до полісів, покривають збитки, спричинені падінням уламків ракет чи дронів, вибуховими хвилями, пожежами або зіткненням із військовою технікою. Такий поліс КАСКО дозволяє автовласникам почуватися впевнено у будь-яких ситуаціях. Він гарантує, що у разі непередбачених обставин клієнт зможе відновити свій автомобіль без значних фінансових витрат", — пояснює Костянтин Ватан.

Як зауважила Ольга Іванцова, територія дії полісу, крім України, може включати також і країни Європи. "За кермом транспортного засобу на момент ДТП може бути будь-який водій на законних підставах", — каже експертка.

Проте у кожному договорі КАСКО є певний перелік виключень – обставини, за яких страхова компанія не відшкодує витрати на ремонт. "Наприклад, якщо авто використовувалося в якості таксі, але це не було зафіксовано в момент страхування. Жодна страхова компанія не покриє збитки, якщо водій був у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або не мав чинних водійських прав. Однак клієнти можуть домовитися про включення специфічних ризиків у поліс за індивідуальним запитом", — зазначила Ольга Іванцова у коментарі Фокусу.

Пожежа та її наслідки є в переліку ризиків, які покриває повне КАСКО, кажуть фахівці

Є й інші виключення. Зокрема, страхова не покриє збитки, якщо водій залишив місце ДТП без погодження зі страховиком або здійснив ремонт автомобіля до огляду представником компанії. "Не покриваються збитки, якщо автомобіль використовувався як таксі чи здавався в оренду, якщо це не було зазначено у договорі. Також виключаються пошкодження, пов’язані виключно з шинами або колесами, гідроудари, пожежі через несправність електросистеми, а також шкода, завдана тваринами при неналежному їх перевезенні", — розповів Костянтин Ватан.

Воєнні ризики: як страхові компанії вишкодовують збитки, пов’язані з військовими діями

Найчастіше страхові компанії включають перелік воєнних ризиків до договору страхування КАСКО. Інколи компанії пропонують окремі страхові поліси, що покривають лише такі ризики, проте часто є поліси, де вже включені воєнні ризики разом з іншими ризиками. Проте, зазначають фахівці, на воєнні ризики в стандартних полісах може бути ліміт, наприклад, 10% від страхової суми, але не більше 300 тис. грн. І в межах цієї суми страховиком буде здійснюватись відшкодування, якщо автомобіль буде пошкоджено ударом дрону або уламками ракет чи БПЛА.

Які воєнні ризики найчастіше покривають поліси страхування КАСКО:

падіння ракет,

падіння дронів,

падіння засобів ППО та їх уламків,

ударні (звукові хвилі),

пожежа внаслідок воєнних дій,

наїзд або зіткнення з військовою технікою.

Під час підписання договору зі страховою варто звернути увагу на страхову суму - можливі збиткі в такому розмірі і буде покривати поліс КАСКО Фото: pexels.com

"Наприклад, в полісі "Надійне КАСКО" від ОРАНТИ воєнні ризики включені до стандартного покриття без підвищення тарифу, але з лімітом по воєнним ризикам в обсязі 2 млн. грн. Тобто, якщо автомобіль буде пошкоджений через війну, автовласник може розраховувати на відшкодування збитку не на всю страхову суму, а не більше 2 млн. грн. Решта класичних ризиків покривається на всю страхову суму, передбачену договором страхування", — розповів Костянтин Ватан.

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Експерт пояснив: автомобілі можуть бути застраховані по КАСКО, навіть якщо вони зареєстровані на територіях, наближених до фронту. "Проте, якщо збиток з воєнних ризиків настане саме на цій території, то компанія його не відшкодує. Класичні ризики покриваються в повному обсязі на всій території дії полісу", — зазначив Костянтин Ватан.

Воєнні ризики можна застраховати окремим полісом

Попит на захист від воєнних ризиків постійно зростає, каже Ольга Іванцов, а тому в компанії з розумінням ставляться до потреб автовласників і дають можливість придбати такий поліс окремо від повного КАСКО. "Коштує такий поліс значно дешевше, ніж класичне КАСКО — тариф на такий поліс складає 1,65% від страхової суми (традиційне КАСКО вартує орієнтовно від 4% до 7,5% та вище). Застрахувати можна будь-який легковий транспортний засіб зі строком експлуатації до 12 років та вартістю до 6 млн гривень. На жаль, на страхування лише від воєнних ризиків не приймуть автомобілі, що експлуатуються на тимчасово окупованій території та в зонах, де ведуться активні бойові дії", — розповіла Ольга Іванцова.

Ціна захисту: як змінюється вартість автострахування і чого чекати в 2025 році

Стандартна вартість КАСКО зараз – в межах тарифу 4,5-8,5%, і ціна полісу вираховується на базі страхової суми з урахуванням моделі та віку авто, кількості ризиків до покриття у програмі КАСКО, а також наявності франшизи. Загалом на ринку можна придбати річний поліс КАСКО і за 5 тис грн., і за 20-30 тис. грн. Проте в першому випадку все ж не йдеться про повне КАСКО – це може бути програма, що покриває один ризик (наприклад, ДТП з вини власника полісу), до того ж, ключовим моментом є страхова сума: програми на 50 тис грн. будуть коштувати завжди дешевше, ніж поліс із страховою сумою 600 тис грн.

Готуючись до купівлі полісу КАСКО, важливо прочитати договір та зрозуміти усі виключення, коли СК не покриє збитки Фото: pexels.com

У страхових компаніях зазначили, що вартість КАСКО, ймовірно, цього року активно зростати не буде, оскільки завдяки новим підходам до врегулювання збитків у межах Автоцивілки, значна частка страхових випадків, яка раніше покривалася полісами КАСКО, тепер буде перекладатися на Автоцивілку. На думку Ольги Іванцової, це сприятиме зниженню ризиковості для страхових компаній. "Зменшення ризиків, пов'язаних із частотою та обсягом виплат, дозволяє компаніям корегувати свої ціни у бік доступності для клієнтів. Ми прогнозуємо, що ця тенденція триватиме у 2025 році, оскільки зменшення ризиковості залишається ключовим фактором впливу на ціноутворення", — каже Ольга Іванцова. І додає: остаточне ціноутворення на поліси КАСКО у 2025 році буде балансувати між зниженням ризиків і впливом зовнішніх економічних факторів. Проте клієнти можуть розраховувати на більш привабливі тарифи завдяки підвищенню ефективності страхових продуктів.

Ціна полісу вираховується на базі страхової суми з урахуванням моделі та віку авто, кількості ризиків до покриття у програмі КАСКО, а також наявності франшизи

Однак не виключають фахівці і можливого деякого підвищення вартості полісів КАСКО в 2025 році. Адже вартість полісів КАСКО вже раніше зросла внаслідок подорожчання ремонту автомобілів, що пояснюється складнощами з логістикою запасних частин, зростанням цін на енергоносії та економічними викликами. "Ми очікуємо, що у 2025 році тарифи можуть зрости через продовження впливу цих факторів. Однак завдяки широкій лінійці продуктів, яка включає "коробкові" пропозиції та додаткові опції, кожен клієнт зможе обрати оптимальне співвідношення ціни та покриття", — резюмував Костянтин Ватан.