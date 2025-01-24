КАСКО від воєнних ризиків: що пропонують страхові компанії та що буде далі

Повномасштабна війна із РФ примусила реагувати страхові компанії. Так, СК ІНГО створила низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків, та є досить гнучкими в плані ціноутворення та страхових сум.

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Після перших потрясінь повномасштабної війни український ринок страхування поступово стабілізується. Страхові компанії активно пристосувалися до змін і впровадили нові рішення, спрямовані на забезпечення захисту від воєнних ризиків, що нині, на жаль, стали невід’ємною частиною буденного життя українців.

За словами керівника департаменту розвитку страхових продуктів та сервісів СК ІНГО Ольги Іванцової, компанія почала розробку страхового захисту із покриттям воєнних ризиків від самого початку великої війни. "Ми створили низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків, та є досить гнучкими в плані ціноутворення та страхових сум", — говорить вона.

У стандартних полісах КАСКО воєнні ризики покриваються частково. В ІНГО це 10% від страхової суми, але не більше 300 тис. грн. Проте зростаючий попит на захист від воєнних ризиків змусив страхові компанії шукати інші підходи. СК ІНГО запровадила можливість оформити поліс страхування саме від воєнних ризиків окремо від повного КАСКО. Такий поліс є доступнішим за ціною: тариф складає 1,65% від страхової суми, у той час як класичне КАСКО коштує від 4% до 7,5% і більше. Застрахувати можна будь-який легковий транспортний засіб віком до 12 років і вартістю до 6 млн гривень. Однак покриття саме воєнних ризиків не поширюється на автомобілі, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Додатково компанія відшкодовує витрати, пов’язані з оформленням документів, що підтверджують факт страхового випадку та розмір збитків.

Експертка пояснила, що воєнними ризиками вважається – падіння ракет, дронів, засобів ППО та їх уламків, ударні (звукові хвилі), пожежа внаслідок воєнних дій, наїзд або зіткнення з військовою технікою.

Спеціально для старших автомобілів віком від 8 років СК ІНГО розробила програму АвтоSave — страхування КАСКО від воєнних ризиків. Цей поліс дозволяє автовласникам самостійно обрати страхову суму в межах від 20 до 150 тис. грн, залежно від своїх потреб. Завдяки цьому вартість полісу відносно невисока і варіюється від 3 100 грн до 7 500 грн на рік.

Оформити страховку можна безпосередньо на сайті компанії. Огляд автомобіля проводити не потрібно. Дія полісу починається не раніше третього дня від дати підписання. Тобто, якщо подія сталася протягом двох календарних днів з дати підписання полісу, то відшкодування не виплачується. Виняток – продовження дії полісу на наступний рік, в цьому випадку відтермінування немає. Франшиза за договором (сума, що не відшкодовується страховиком) складає 1 000 грн.

Страхова територія охоплює всю Україну, за винятком тимчасово окупованих територій і зон активних бойових дій. До таких територій належать АР Крим, Донецька, Луганська, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та окремі райони, зокрема портові та паромні зони.

Як наголошує Ольга Іванцова, страхування від воєнних ризиків — це не лише фінансовий захист, а й важливий інструмент підтримки українців, які залишаються вірними своїй країні та продовжують будувати своє життя навіть в умовах війни. Завдяки гнучким підходам і прозорим умовам СК ІНГО прагне зробити цей вид страхування доступним і зрозумілим для кожного.

Витяг з Державного реєстру фінансових установ від 26.04.2024 року, повідомлення № 27-0024/32802.