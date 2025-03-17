Воєнні ризики: чи зберігається актуальність та які перспективи на майбутнє

З початком повномасштабного вторгнення український бізнес постав перед новими викликами, зокрема – як захистити свої активи, які можуть бути знищені за один приліт, та мінімізувати ризики. Страхові компанії змушені були шукати нестандартні рішення для українців, адже класичне страхування виключало покриття воєнних ризиків. Про те, як розвивався цей ринок, які реальні кейси вже працюють і що очікує бізнес у майбутньому, розповідає Максим Межебицький, перший заступник голови правління страхової компанії ARX.

Максим Межебицький, перший заступник голови правління СК ARX

— Після 24 лютого 2022 року стало очевидним, що традиційне покриття воєнних ризиків (PVI) в Україні недоступне. Чому?

Проблема полягає у катастрофічному характері збитків. Традиційний ринок перестрахування, зокрема Lloyd’s (Лондон), припинив надавати покриття для України з очевидних причин. Те, що відбувалось протягом останніх трьох років, аби українці отримали можливість застрахувати свої активи від воєнних ризиків – колосальна робота.

Наше ідея полягала у створенні обмеженого покриття за рахунок власного капіталу, яке могло б працювати під час повномасштабної війни без зовнішнього перестрахування, та закривало б мінімальні актуальні потреби для бізнесу та приватних клієнтів.

Перші продукти ми змогли запропонувати вже у квітні 2022 року, починаючи зі страхування від нещасних випадків, потім КАСКО з обмеженими лімітами. Поступово, накопичуючи статистику та аналізуючи ризики, розширили перелік продуктів.

У серпні-вересні 2023 року ми запустили масштабніші продукти: КАСКО від воєнних ризиків на повну вартість автомобіля, страхування вантажів для наземних перевезень та майна (для бізнесу та приватних осіб). Основою для продукту стало обмежене покриття пошкодження ракетами, дронами та їх уламками у відносно безпечних регіонах України (далі 100 км від фронту), з лімітами до 20 млн грн.

Ми назвали цей продукт "Залізний купол". Його особливість в частині майнових об’єктів полягає в контролі кумуляції ризиків для запобігання настання катастрофічних збитків: зокрема, між застрахованими об’єктами має бути відстань не менше 500 м.

Цей підхід виявився настільки популярним, що його підхопили ще близько 10 інших страхових компаній. Фактично, це стало новим стандартом на ринку страхування.

— Чи дійсно пропозиція, навіть з такими обмеженнями, задовільнила попит? Які результати роботи за цей проміжок часу?

Попит виявився значно вищим, ніж ми очікували. Незважаючи на відносно невеликі ліміти, за півтора роки з моменту запуску ми застрахували понад 320 середніх та великих майнових об’єктів (на загальну суму відповідальності біля 150 млн.дол.), тисячі автомобілів, квартир та сотні вантажних перевезень.

І найголовніше — ми вже виплатили компенсації за три страхові випадки по майну на загальну суму близько 40 млн грн. Два з них були у Києві, ще один — в іншій області.

— Ви згадали, що спочатку це були продукти без перестрахування. Але сьогодні вже вдалося залучити міжнародних гравців?

Так, і це — один із ключових наших успіхів. Рік тому ми розпочали переговори з DFC (U.S. International Development Finance Corporation) за підтримки брокера Aon. У результаті, з 1 листопада 2023 року безпрецедентний договір перестрахування набув чинності. Це дало нам можливість збільшити покриття до 2,5 млн дол на один об’єкт та застрахувати у 2024 році об’єкти на загальну суму 200 млн дол. Протягом перших 3 місяців дії договору ми застрахували 27 об'єктів на загальну суму відповідальності біля 60 млн.дол.

Нашим наступним очікуванням було те, що наш досвід і перша діюча програма перестрахування з DFC привернуть увагу комерційного ринку перестрахування (перш за все Lloyd's). І це також сталося нещодавно. З січня цього року ми почали співпрацю з ринком Lloyd’s через двох брокерів — McGill і Aon. Багато пропозицій вже було надано потенційним клієнтам з лімітами до 30 млн дол на об'єкт, і ми чекаємо, що перші контракти будуть підписані найближчим часом.

Це надзвичайно важливий сигнал — міжнародний ринок починає довіряти українським страховикам та приймати воєнні ризики у перестрахування на умовах нашого продукту.

— Якою ви бачите перспективу цього продукту у майбутньому? Чи буде актуальним попит на страхування воєнних ризиків найближчим часом?

Є кілька факторів, які впливатимуть на ситуацію:

1. Ми не знаємо, коли саме завершиться війна і які будуть умови безпеки

2. Попит на страхування воєнних ризиків знизиться, коли зменшиться інтенсивність ракетних та дронових атак. Але це не означає, що він зникне повністю, давайте будемо реалістами.

Наше бачення майбутнього страхування воєнних ризиків, на сьогоднішній день, таке:

- Воно має бути ширшим, ніж нинішні умови, але не таким всеосяжним, як класичне PVI, щоб залишатися доступним по ціні для бізнесу та приватних осіб

- Необхідно розробляти післявоєнні страхові продукти, які будуть актуальні для відбудови країни. Вони повинні залишатися доступними за ціною, але при цьому надавати розширене покриття.

Страховики в Україні за останні три роки війни вже мають досить солідний досвід та експертизу щодо страхування воєнних ризиків, а також продемонстрували досить креативний підхід до цього складного виду страхування. Тому ми впевнені, що поєднання цього досвіду з капіталом та професійними рекомендаціями західних перестраховиків дозволять створити прийнятні з точки зору ціна/якість масові продукти. Для певних регіонів України (Західна Україна в першу чергу) я не виключаю можливість надання і повноцінного PVI страхування.

- Яким Ви бачите роль держави в частині страхування та/або надання гарантій потенційним інвесторам та існуючим клієнтам?

Український приватний страховий ринок за останні 3 роки довів, що здатен ефективно працювати навіть у таких складних умовах. Ми вже створили продукти, які працюють, і навіть залучили міжнародне перестрахування.

Проте є категорія ризиків, які приватний ринок не зможе покрити самостійно. Мова йде про захист об`єктів енергетики, критичної інфраструктури тощо. Ці об’єкти так чи інакше повинні бути під захистом держави в тому чи іншому вигляді.

Загалом наша мета — зробити страхування надійним та доступним інструментом захисту бізнесу та людей, як під час війни, так і в період відновлення країни.

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