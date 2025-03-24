Воєнні ризики: як працює страховий захист в Україні

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Україна вже понад три роки живе в умовах повномасштабної війни, що кардинально змінило підходи до страхування. Якщо раніше страхування політичних чи воєнних ризиків вважалося нішею, переважно цікавою міжнародним корпораціям, то сьогодні це стало повсякденною потребою для бізнесу та приватних осіб. Страхова компанія ІНГО, одна з лідерів ринку, активно адаптувала свої продукти до реалій війни, пропонуючи покриття воєнних ризиків як для автомобілів, так і для житла чи здоров’я. Як працює таке страхування, які ризики покриває та що чекає на ринок у майбутньому? Розбираємося на основі досвіду провідних страхових компанії та актуальних тенденцій.

КАСКО у воєнний час: захист без доплат

Автострахування КАСКО в Україні зазнало суттєвих змін з початком повномасштабного вторгнення. ІНГО, наприклад, інтегрувала воєнні ризики до стандартного покриття без додаткової оплати. Це означає, що власник автомобіля, застрахованого за програмою КАСКО, може розраховувати на компенсацію в певному ліміті, якщо його транспортний засіб буде пошкоджено внаслідок прямого влучання ракети, дрона чи їхніх уламків, пожежі від обстрілу, ударної звукової хвилі або наїзду військової техніки. Окрім цього, компанія відшкодовує витрати на оформлення документів, які підтверджують факт страхового випадку.

Для тих, хто хоче захистити авто виключно від воєнних ризиків, ІНГО пропонує спеціальну програму – "КАСКО. Відбій тривоги". Її річний тариф становить 1,99% від страхової суми (або 1,65% для клієнтів з іншими полісами КАСКО від ІНГО), а максимальна страхова сума сягає 3 млн грн (або 4 млн грн при страхуванні кількох автомобілів). Важливо, що таке страхування доступне по всій Україні, окрім зон активних бойових дій, тимчасово окупованих територій та прифронтових районів у радіусі 50 км від кордонів РФ, Білорусі чи лінії зіткнення.

Експерти зазначають, що воєнні ризики, ймовірно, залишаться у полісах КАСКО навіть після завершення активних бойових дій. "Поки немає передумов для виключення таких ризиків, – коментує Микола Матика, директор з роздрібного бізнесу ІНГО. – "Воєнний стан в Україні може зберігатися ще досить довго, навіть за умови зменшення інтенсивності бойових дій. Це означає, що такі ризики, як підрив на міні або влучання уламків ракет, залишатимуться актуальними для багатьох автовласників ще тривалий час". Це свідчить про те, що ринок страхування в Україні поступово адаптується до нових реалій, формуючи довгострокові рішення.

Страхування житла: від квартир до будинків

Не менш важливим є захист нерухомості, адже війна завдає значних збитків житловому фонду. ІНГО пропонує страхування квартир і будинків з урахуванням воєнних ризиків. Поліси покривають пошкодження від влучання снарядів, ракет, дронів, мін, а також наслідки вибухів – наприклад, вибиті шибки чи зруйновані комунікації. Страхування поширюється як на нерухомість (ремонт, оздоблення), так і на рухоме майно (меблі, техніку), плюс відповідальність перед сусідами.

Страхова сума для квартир коливається від 250 тис. до 2 млн грн, для будинків – до 2 млн грн на майно та 500 тис. грн на цивільну відповідальність. Вартість річного полісу залежить від обраної суми: наприклад, за квартиру з покриттям 500 тис. грн доведеться заплатити 4065 грн, а за будинок із такою ж сумою – 3140 грн. Проте страхування недоступне в регіонах у прифронтових областях та на окупованих територіях.

Процедура отримання виплати максимально спрощена: власник має повідомити про випадок протягом двох днів, надати базові документи (поліс, довідку з поліції, заяву) та дочекатися огляду спеціаліста. ІНГО обіцяє оперативність – огляд за 1-2 дні, калькуляцію збитків за 2-3 дні та виплату до 10 днів. Додатково компенсуються витрати на відновлення документів, переїзд чи прибирання території (до 20 тис. грн за кожну категорію).

Здоров’я під захистом

Медичне страхування також адаптувалося до війни. В ІНГО воєнні ризики включені до всіх медичних полісів без доплат, якщо застрахована особа перебуває поза зоною бойових дій чи окупації. Це означає, що людина, яка постраждала від обстрілу чи руйнування будинку, отримає медичну допомогу за полісом – від організації лікування до оплати послуг. Виняток – військовослужбовці, чиї травми через бойові дії не покриваються цивільними програмами.

Середня вартість медичної страховки для фізичних осіб у 2025 році становить 20-25 тис. грн за комплексний пакет, що на 20% більше, ніж у березні 2024 року. Зростання цін пов’язане з інфляцією та збільшенням попиту на медичні послуги. Територіально поліс діє по всій Україні, окрім окупованих земель і зон активних боїв, а для міст поблизу фронту доступність залежить від можливості надання медичної допомоги цивільними закладами.

Майбутнє страхування: прогнози на 2025 рік

Війна триває, а з нею зростає попит на страхування. За прогнозами ІНГО, ринок медичного страхування у 2025 році може зрости на 10-15%, зокрема завдяки корпоративним клієнтам, яких побільшає на 20%. Воєнні ризики, ймовірно, залишаться стандартною частиною полісів – від КАСКО до медичного страхування. Водночас компанії продовжать балансувати між розширенням покриття та доступністю цін, виключаючи з програм окремі послуги, що не мають значного впливу.

Страхування в Україні вже не просто фінансовий інструмент – це спосіб забезпечити стабільність у часи невизначеності. ІНГО демонструє, як гнучкість і оперативність можуть зробити захист доступним для тисяч українців, від власників авто до тих, хто береже своє житло чи здоров’я. Поки війна триває, такі продукти залишатимуться невід’ємною частиною життя – і, можливо, навіть після її завершення.

Витяг з Державного реєстру фінансових установ від 26.04.2024 року, повідомлення № 27-0024/32802.