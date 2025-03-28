Незвичайний італійський суперкар 70-х відродили у новому образі (фото)
У Мексиці презентували яскравий суперкар Peralta S. Автомобіль є сучасною версією знаменитого Maserati Boomerang 1972 року.
Подробиці незвичного авто розкрили на сайті компанії GFG Style, яка його розробила.
Дизайн Peralta S створив стиліст Фабріціо Джуджаро – син Джорджетто Джуджаро, який розробив Maserati Boomerang. Замовником авто став мексиканський колекціонер.
Як і знаменитий предок, суперкар вирізняється обтічним клиноподібним дизайном з великою площею скління. Традиційних дверей в Peralta S немає – в авто відкидаються лобове скло та частина даху. Бокові вікна піднімаються догори.
Зі стилем 70-х поєднуються сучасні риси – діодна оптика, камери замість дзеркал та висувне антикрило. У конструкції використані карбон та алюміній, адже в основі авто лежить новітній суперкар Maserati MC20.
Карбон разом зі шкірою переважає і в салоні Peralta S. Авангардний інтер’єр Maserati Boomerang вирішили не копіювати, а запозичили його в авто-донора.
Силовий агрегат також взяли в купе Maserati MC20. Нагадаємо, що стандартний суперкар оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо на 630 к. с. і здатен розігнатися до сотні за 2,9 с та розвинути 325 км/год.
Раніше Фокус розповідав про суперкар Lamborghini за мільйон доларів, який 25 років простояв у гаражі.
Також ми писали, що у виробництво повернуть культовий Jeep Willys.