Незвичайний італійський суперкар 70-х відродили у новому образі (фото)

У Мексиці презентували яскравий суперкар Peralta S. Автомобіль є сучасною версією знаменитого Maserati Boomerang 1972 року.

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Не має традиційних дверей

Дизайн Peralta S створив стиліст Фабріціо Джуджаро – син Джорджетто Джуджаро, який розробив Maserati Boomerang. Замовником авто став мексиканський колекціонер.

Maserati Boomerang 1972 року Фото: favcars.com

Як і знаменитий предок, суперкар вирізняється обтічним клиноподібним дизайном з великою площею скління. Традиційних дверей в Peralta S немає – в авто відкидаються лобове скло та частина даху. Бокові вікна піднімаються догори.

Ззаду встановлено висувне антикрило

Зі стилем 70-х поєднуються сучасні риси – діодна оптика, камери замість дзеркал та висувне антикрило. У конструкції використані карбон та алюміній, адже в основі авто лежить новітній суперкар Maserati MC20.

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Карбон разом зі шкірою переважає і в салоні Peralta S. Авангардний інтер’єр Maserati Boomerang вирішили не копіювати, а запозичили його в авто-донора.

Салон Peralta S оздоблено шкірою і карбоном

Силовий агрегат також взяли в купе Maserati MC20. Нагадаємо, що стандартний суперкар оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо на 630 к. с. і здатен розігнатися до сотні за 2,9 с та розвинути 325 км/год.

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