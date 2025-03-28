Необычный итальянский суперкар 70-х возродили в новом образе (фото)
В Мексике презентовали яркий суперкар Peralta S. Автомобиль является современной версией знаменитого Maserati Boomerang 1972 года.
Подробности необычного авто раскрыли на сайте компании GFG Style, которая его разработала.
Дизайн Peralta S создал стилист Фабрицио Джуджаро — сын Джорджетто Джуджаро, который разработал Maserati Boomerang. Заказчиком авто стал мексиканский коллекционер.
Как и знаменитый предок, суперкар отличается обтекаемым клиновидным дизайном с большой площадью остекления. Традиционных дверей в Peralta S нет — в авто откидываются лобовое стекло и часть крыши. Боковые окна поднимаются вверх.
Со стилем 70-х сочетаются современные черты — диодная оптика, камеры вместо зеркал и выдвижное антикрыло. В конструкции использованы карбон и алюминий, ведь в основе авто лежит новейший суперкар Maserati MC20.
Карбон вместе с кожей преобладает и в салоне Peralta S. Авангардный интерьер Maserati Boomerang решили не копировать, а позаимствовали его у авто-донора.
Силовой агрегат также взяли у купе Maserati MC20. Напомним, что стандартный суперкар оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо на 630 л. с. и способен разогнаться до сотни за 2,9 с и развить 325 км/ч.
Ранее Фокус рассказывал о суперкаре Lamborghini за миллион долларов, который 25 лет простоял в гараже.
Также мы писали, что в производство вернут культовый Jeep Willys.