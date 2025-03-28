Необычный итальянский суперкар 70-х возродили в новом образе (фото)

В Мексике презентовали яркий суперкар Peralta S. Автомобиль является современной версией знаменитого Maserati Boomerang 1972 года.

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Не имеет традиционных дверей

Дизайн Peralta S создал стилист Фабрицио Джуджаро — сын Джорджетто Джуджаро, который разработал Maserati Boomerang. Заказчиком авто стал мексиканский коллекционер.

Maserati Boomerang 1972 года Фото: favcars.com

Как и знаменитый предок, суперкар отличается обтекаемым клиновидным дизайном с большой площадью остекления. Традиционных дверей в Peralta S нет — в авто откидываются лобовое стекло и часть крыши. Боковые окна поднимаются вверх.

Сзади установлено выдвижное антикрыло

Со стилем 70-х сочетаются современные черты — диодная оптика, камеры вместо зеркал и выдвижное антикрыло. В конструкции использованы карбон и алюминий, ведь в основе авто лежит новейший суперкар Maserati MC20.

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Карбон вместе с кожей преобладает и в салоне Peralta S. Авангардный интерьер Maserati Boomerang решили не копировать, а позаимствовали его у авто-донора.

Салон Peralta S отделан кожей и карбоном

Силовой агрегат также взяли у купе Maserati MC20. Напомним, что стандартный суперкар оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо на 630 л. с. и способен разогнаться до сотни за 2,9 с и развить 325 км/ч.

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