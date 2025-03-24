Знаменитый суперкар Lamborghini за миллион долларов на 25 лет покинули в гараже (видео)

Lamborghini Miura считается одним из первых в мире суперкаров. Среднемоторное купе с 370-сильным V12 способно развить 285 км/ч.

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В США обнаружили хорошо сохранившееся купе Lamborghini Miura 1971 года. Культовый суперкар более четверти века простоял в гараже в Калифорнии. О находке рассказали на Youtube-канале We Are Curated.

Lamborghini Miura, который считается одним из первых в мире суперкаров, не эксплуатировался с конца 90-х годов. Удалось разыскать его самого первого владельца Джона Темериана.

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Американец рассказал, что новый Lamborghini Miura 1971 года в версии S приобрел его отец, который был известным автоколлекционером. Джон Темериан в то время учился в выпускном классе школы и ему разрешали ездить на суперкаре на учебу.

Изготовлено всего 338 купе Lamborghini Miura S Фото: скриншот / YouTube

Семья Темериан владела Lamborghini Miura до 1979 года, а затем продала его. Именно следующий владелец перестал эксплуатировать авто в 90-х. Он проехал всего 4000 км, а общий пробег суперкара составляет 61 600 км.

Суперкар неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Суперкар Lamborghini Miura S неплохо сохранился. Его кузов и салон в хорошем состоянии. Впрочем, из-за длительного простоя авто не заводится, поэтому его отправили на ремонт.

Lamborghini Miura отправили на СТО для ремонта и обслуживания Фото: скриншот / YouTube

Изготовлено всего 338 купе Lamborghini Miura S и сейчас их стоимость стартует с миллиона долларов. Суперкар оснащен 4,0-литровым 370-сильным V12 и способен разогнаться до сотни за 5,5 с и развить 285 км/ч.

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