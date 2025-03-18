Раритетные спорткары Ford за $100 000 обнаружили в старом поместье (видео)
Жемчужиной заброшенной коллекции являются редкие заряженные Ford Escort RS Cosworth. Полноприводный хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с.
В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию редких автомобилей. Машины не один год ржавеют на территории заброшенного поместья. О них рассказали в видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.
Точную локацию имения держат в тайне. Видно, что автомобили давно здесь стоят, ведь они покрыты толстым слоем грязи и пыли.
Жемчужинами коллекции являются сразу два заряженных Ford Escort RS Cosworth. Сейчас стоимость этих авто достигает 100 000 долларов, ведь это серийная версия раллийного авто.Важно
Изготовлено всего 7145 полноприводных Ford Escort RS Cosworth с 227-сильным турбомотором и огромным антикрылом. Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 232 км/ч.
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Оба Ford Escort RS Cosworth не эксплуатировались 20 лет — об этом свидетельствуют талоны техосмотра на лобовом стекле авто. Один из хэтчбеков имеет пробег всего 20 000 км.
Кроме того, в имении обнаружили сгоревшее купе Porsche 928, а также универсал BMW 3 Series E30, Mini Cooper S первого поколения и старый Morris Minor.
Кстати, недавно обнаружили уникальный украинский спорткар "Торнадо".
Также Фокус рассказывал о самом дорогом Ford за $13,2 миллиона.
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