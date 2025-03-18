Раритетные спорткары Ford за $100 000 обнаружили в старом поместье (видео)

Жемчужиной заброшенной коллекции являются редкие заряженные Ford Escort RS Cosworth. Полноприводный хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с.

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В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию редких автомобилей. Машины не один год ржавеют на территории заброшенного поместья. О них рассказали в видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Точную локацию имения держат в тайне. Видно, что автомобили давно здесь стоят, ведь они покрыты толстым слоем грязи и пыли.

Жемчужинами коллекции являются сразу два заряженных Ford Escort RS Cosworth. Сейчас стоимость этих авто достигает 100 000 долларов, ведь это серийная версия раллийного авто.

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Изготовлено всего 7145 полноприводных Ford Escort RS Cosworth с 227-сильным турбомотором и огромным антикрылом. Хэтчбек способен разогнаться до сотни за 5,7 с и развить 232 км/ч.

Цена Ford Escort RS Cosworth составляет 100 000 долларов Фото: скриншот / YouTube

Оба Ford Escort RS Cosworth не эксплуатировались 20 лет — об этом свидетельствуют талоны техосмотра на лобовом стекле авто. Один из хэтчбеков имеет пробег всего 20 000 км.

Кроме того, в имении обнаружили сгоревшее купе Porsche 928, а также универсал BMW 3 Series E30, Mini Cooper S первого поколения и старый Morris Minor.

Кстати, недавно обнаружили уникальный украинский спорткар "Торнадо".

Также Фокус рассказывал о самом дорогом Ford за $13,2 миллиона.