Самый дорогой Ford всех времен продали на аукционе за $13,2 миллиона (фото)

Купе Ford GT40 — прославленное гоночное авто 60-х годов. Спорткар оснащен большим 7,0-литровым V8 на 485 сил и способен развить 330 км/ч.

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В США на аукционе RM Sotheby's продали Ford GT40 1966 года. За знаменитое спортивное авто отдали 13 205 000 долларов и это самый дорогой Ford в истории. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Изготовлено всего 8 Ford GT40 MkII Фото: RM Sotheby's

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Ford GT40 уже давно считается самой ценной моделью марки и обычно эти авто продают по цене более 5 миллионов долларов. Самый успешный спорткар Ford бросил вызов Ferrari и четыре раза (1966-1969 гг.) выигрывал знаменитые 24-часовые гонки в Ле-Мане. Именно об этих событиях снят фильм "Аутсайдеры" с Кристианом Бейлом и Мэттом Дэймоном.

Авто заняло второе место в 12-часовой гонке в Себринге Фото: RM Sotheby's

Именно этот Ford GT40 MkII в 1966 году соревновался в Ле-Мане, однако не доехал до финиша из-за неисправностей. Впрочем, он занял второе место в других престижных гонках — "12 часов Себринга" в США.

С 1968 года авто было экспонатом музея в Индианаполисе Фото: RM Sotheby’s

После этого Ford GT40 использовался для тестов, а также выставлялся на Парижском и Женевском автошоу. С 1968 года спорткар стал экспонатом музея в Индианаполисе (США), а теперь его коллекция распродается.

Спорткар оснащен 7,0-литровым 485-сильным V8 7,0-литровым V8 Фото: RM Sotheby’s

Всего изготовили всего 8 купе Ford GT40 в версии MkII с большим 7,0-литровым V8 мощностью 485 л. с. Обтекаемый автомобиль весом 1111 кг способен развить 330 км/ч.

Между прочим, это не самое дорогое авто из коллекции музея в Индианаполисе, ведь недавно гоночный Mercedes 1954 года продали за 54 миллиона долларов.

Также Фокус сообщал, что на этом же аукционе в Майами продали самый дорогой Chevrolet Corvette за $7,7 миллиона.