Самый дорогой Chevrolet Corvette в истории ушел с молотка за $7,7 миллиона (фото)

Изготовили всего два гоночных Chevrolet Corvette SS 1957 года. Стремительный спорткар имеет легкий магниевый кузов и оснащен 310-сильным инжекторным V8.

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В Майами на аукционе RM Sotheby's продали особенный Chevrolet Corvette 1957 года. За него отдали 7 705 000 долларов, то есть теперь это самый дорогой Corvette всех времен. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Изготовили всего два обтекаемых Chevrolet Corvette SS Фото: RM Sotheby's

Обычно классические Chevrolet Corvette значительно дешевле — стоят до 100-200 тыс. долларов. Впрочем, некоторые версии спорткара продают за миллионы долларов. В частности, недавно два Corvette 1967 года приобрели за $4 миллиона.

Chevrolet Corvette SS в гонке "12 часов Себринга" Фото: RM Sotheby's

На этот раз из США с молотка ушел редкий гоночный Chevrolet Corvette Super Sport (SS). Таких автомобилей было изготовлено всего два.

Chevrolet Corvette SS — разработка гонщика и конструктора Зоры Аркус-Дантова, которого называют крестным отцом Corvette. Для спорткара создали легкий магниевый кузов, а раму изготовили из хром-молибденовых труб. Авто весит всего 850 кг.

Авто более полувека было экспонатом автомузея в Индианаполисе Фото: RM Sotheby’s

Chevrolet Corvette SS оснащен 4,6-литровым V8 с впрыском топлива, который развивает 310 л.с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 295 км/ч. Улучшить управляемость призвана независимая подвеска всех колес.

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Chevrolet Corvette SS принял участие в гонке "12 часов Себринга", но оба авто сошли с дистанции — сказалась нехватка времени на подготовку.

Спорткар оснащен 310-сильным инжекторным V8, который оснащен 310-сильным инжекторным Фото: RM Sotheby’s

После гонки этот Chevrolet Corvette SS передали автомузею в Индианаполисе. Сейчас он распродает часть своей коллекции.

Кстати, недавно новый Chevrolet Corvette 2025 ушел с молотка за $3,7 миллиона.

Также Фокус писал о необычном Chevrolet Corvette, который напоминает истребитель.