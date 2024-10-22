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Авто

В США скрестили винтажный Chevrolet Corvette 50-х и электромобиль BMW (фото)

57 chevrolet corvette, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957 года, BMW i3
Кузов Chevrolet Corvette установили на шасси BMW i3

Кузов классического Chevrolet Corvette 1957 года установили на шасси BMW i3. Авто оснащено 170-сильным мотором и бензиновым генератором на 34 л. с.

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В Калифорнии на шоу ретроавто презентовали необычный спорткар. С виду это Chevrolet Corvette первого поколения, хотя "начинка" у него современная и электрическая. Об автомобиле рассказали на сайте The Autopian.

Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette 1957 года, BMW i3 Fullscreen
Спорткар стал одноместным

Стеклопластиковый кузов Chevrolet Corvette 1957 года установили на шасси электрического BMW i3 2020 года. Модель-донора выдают лишь узкие 19-дюймовые шины и светодиодные лампы в фарах. Вместо лобового стекла установили небольшой стеклянный козырек.

салон Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957 года, BMW i3 Fullscreen
Детали салона остались от BMW i3

Салон остался от BMW i3 — у электрокара позаимствовали руль, переключатели и даже мультимедийную систему iDrive. Спорткар сделали одноместным, а за креслом водителя появилась дуга безопасности.

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Электромотор мощностью 170 л.с. установлен на задней оси и скрывается под крышкой багажника Chevrolet Corvette. Кроме того, спорткар оснащен 647-кубовым бензиновым 34-сильным мотор-генератором, который вырабатывает электроэнергию.

57 Corvette, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957 года, BMW i3 Fullscreen
Электромотор прячется в багажнике

Запас хода электрического Chevrolet Corvette составляет 240 км, еще 120 км можно проехать благодаря бензиновому генератору.

Ранее Фокус рассказывал о дешевом городском электромобиле Citroen в ретростиле.

Также мы писали, что в Африке скрестили старинный Ford Mustang и BMW M3.