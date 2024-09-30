В Африке скрестили старинный Ford Mustang и современный BMW M3 (фото)

На шасси BMW M3 E92 установили кузов Ford Mustang 1967 года. Авто выглядит как пришелец из 60-х, однако сохранило современный V8, а также климат-контроль и мультимедийную систему.

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В ЮАР создали необычный автомобиль. Он выглядит как классический Ford Mustang первого поколения, однако его "начинка" современная — от BMW M3 E92. Об этом рассказывает сайт Carbuzz.

Проект воплотили в жизнь в ЮАР Фото: CarBuzz

Тюнинг BMW M3 выполнили мастера из Кейптауна. На шасси немецкого купе установили кузов Ford Mustang 1967 года. Только современные колеса и шины выдают современное авто.

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Ford Mustang стал донором передней панели и руля. Вместе с тем, кожаные кресла и центральная консоль с блоком климат-контроля остались от BMW. Оснащение включает бесключевой доступ, сенсорный дисплей, кондиционер, электропривод сидений, датчики дождя и света.

В салоне установили старинные руль и переднюю панель Фото: CarBuzz

Выбор пал на BMW M3 E92, ведь это единственная версия модели с V8 под капотом. Этот двигатель развивает 420 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и развить 250 км/ч.

Сиденья с электроприводом остались от BMW M3 Фото: CarBuzz

Сейчас копия Ford Mustang продается за $104 000. Примечательно, что за эти деньги можно купить BMW M3 E92 и настоящий Ford Mustang 1967 года.

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