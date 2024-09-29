Три метра в ширину: как выглядит самый необычный BMW M3 (видео)

Ширина оригинального BMW M3² достигает трех метров, а его салон рассчитан на семь человек. В основе автомобиля лежит семейный Volkswagen.

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В Китае создали нестандартный BMW M3². Это самый широкий автомобиль немецкой марки. О нем рассказал в видео на Youtube его создатель — блогер Ма Биан.

Ма Биан не впервые создает широкое легковое авто. Ранее он уже выполнил тюнинг Volkswagen Lamando — увеличил его ширину до 3 метров.

В основе авто лежит Volkswagen Lamando Фото: скриншот / YouTube

Именно этот VW Lamando и стал основой для нового проекта, поэтому BMW M3 ненастоящий. Volkswagen получил детали от седана M3, который попал в ДТП: ему заменили получил бамперы, фары, фонари, капот и багажник, а "ноздрей" радиаторной решетки стало аж четыре. Автомобиль выглядит, будто увеличенный в Photoshop, однако это настоящая машина.

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В салоне Volkswagen Lamando сзади установили мягкие кресла-мешки с психоделическим узором. Автомобиль рассчитан на семь человек. Впрочем, позже, интерьер доработают, чтобы он стал похожим на салон BMW M3.

Двигатель Volkswagen Lamando остался неизменным — это 1,4-литровая турбочетверка мощностью 150 сил. Таким образом, копия BMW M3 не может тягаться с 480-сильным оригиналом.

Кстати, недавно спортивный универсал BMW M3 Touring использовали для перевозки картофеля.

Также Фокус рассказывал, что на автодроме Нюрбургринг заметили купе BMW M4 из Украины.