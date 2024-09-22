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Авто

Новый спорткар BMW за 100 000 евро использовали для перевозки картофеля (видео)

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Фото: Скриншот | BMW M3 Touring использовали для перевозки картофеля

Универсал BMW M3 Touring получил 510-сильную турбошестерню, однако остается практичным и просторным. В его багажнике можно перевозить картошку в сетках.

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Новый BMW M3 Touring испытали интересным способом. Спортивный универсал использовали для перевозки картофеля. Видео с автомобилем опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

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Багажник BMW загрузили картошкой под потолок
Фото: Скриншот

Короткий ролик сняли в Польше. Багажник BMW M3 Touring устелили клеенкой, сложили кресла второго ряда и загрузили в авто сетки с картошкой под самый потолок.

BMW M3 Touring, новый BMW M3, универсал BMW, универсал BMW Fullscreen
BMW M3 Touring — 510-сильный заряженный универсал
Фото: BMW

Таким образом продемонстрировали практичность автомобиля, ведь универсал BMW M3 Touring остается просторным и приспособленным для повседневного использования — это семейный спорткар. Объем его багажника составляет 500 л в обычном состоянии и 1510 л — со сложенными задними креслами.

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Напомним, что новый BMW M3 Touring стоит примерно 100 000 евро. Заряженный вариант универсала оснастили 3,0-литровой бензиновой турбошестерней на 510 л.с. и 650 Нм.

С 8-ступенчатой автоматической КПП BMW M3 Touring способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на отметке 250 или 280 км/ч.

Примечательно, что новый BMW M3 Touring не является самым быстрым универсалом в мире. Этот титул принадлежит новому Audi RS6 Avant GT и именно его недавно привезли в Украину.

Также Фокус рассказывал, что будущие автомобили BMW смогут менять цвет.