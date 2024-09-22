Новий спорткар BMW за 100 000 євро використали для перевезення картоплі (відео)
Універсал BMW M3 Touring отримав 510-сильну турбошістку, проте залишається практичним і просторим. У його багажнику можна перевозити картоплю в сітках.
Новий BMW M3 Touring випробували в цікавий спосіб. Спортивний універсал використали для перевезення картоплі. Відео з автомобілем опублікували на сторінці supercar.fails у Instagram.
Короткий ролик зняли в Польщі. Багажник BMW M3 Touring встелили клейонкою, склали крісла другого ряду та завантажили в авто сітки з картоплею під саму стелю.
Таким чином продемонстрували практичність автомобіля, адже універсал BMW M3 Touring залишається просторим та пристосованим для повсякденного використання – це сімейний спорткар. Об’єм його багажника становить 500 л у звичайному стані та 1510 л – зі складеними задніми кріслами.
Нагадаємо, що новий BMW M3 Touring коштує приблизно 100 000 євро. Заряджений варіант універсала оснастили 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 510 к. с. та 650 Нм.
Із 8-ступінчастою автоматичною КПП BMW M3 Touring здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 280 км/год.
Примітно, що новий BMW M3 Touring не є найшвидшим універсалом у світі. Цей титул належить новому Audi RS6 Avant GT і саме його недавно привезли в Україну.
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