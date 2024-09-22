Новий спорткар BMW за 100 000 євро використали для перевезення картоплі (відео)

Універсал BMW M3 Touring отримав 510-сильну турбошістку, проте залишається практичним і просторим. У його багажнику можна перевозити картоплю в сітках.

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Новий BMW M3 Touring випробували в цікавий спосіб. Спортивний універсал використали для перевезення картоплі. Відео з автомобілем опублікували на сторінці supercar.fails у Instagram.

Багажник BMW завантажили картоплею під стелю Фото: Скріншот

Короткий ролик зняли в Польщі. Багажник BMW M3 Touring встелили клейонкою, склали крісла другого ряду та завантажили в авто сітки з картоплею під саму стелю.

BMW M3 Touring — 510-сильний заряджений універсал Фото: BMW

Таким чином продемонстрували практичність автомобіля, адже універсал BMW M3 Touring залишається просторим та пристосованим для повсякденного використання – це сімейний спорткар. Об’єм його багажника становить 500 л у звичайному стані та 1510 л – зі складеними задніми кріслами.

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Нагадаємо, що новий BMW M3 Touring коштує приблизно 100 000 євро. Заряджений варіант універсала оснастили 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 510 к. с. та 650 Нм.

Із 8-ступінчастою автоматичною КПП BMW M3 Touring здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на позначці 250 або 280 км/год.

Примітно, що новий BMW M3 Touring не є найшвидшим універсалом у світі. Цей титул належить новому Audi RS6 Avant GT і саме його недавно привезли в Україну.

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