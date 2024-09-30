У Африці схрестили старовинний Ford Mustang та сучасний BMW M3 (фото)
На шасі BMW M3 E92 встановили кузов Ford Mustang 1967 року. Авто має вигляд прибульця із 60-х, проте зберегло сучасний V8, а також клімат-контроль і мультимедійну систему.
У ПАР створили незвичний автомобіль. Він виглядає як класичний Ford Mustang першого покоління, проте його "начинка" сучасна — від BMW M3 E92. Про це розповідає сайт Carbuzz.
Тюнінг BMW M3 виконали майстри з Кейптауна. На шасі німецького купе встановили кузов Ford Mustang 1967 року. Лише сучасні колеса та шини видають сучасне авто.Важливо
Ford Mustang став донором передньої панелі та керма. Водночас шкіряні крісла та центральна консоль із блоком клімат-контролю залишилися від BMW. Оснащення включає безключовий доступ, сенсорний дисплей, кондиціонер, електропривід сидінь, датчики дощу та світла.
Вибір пав на BMW M3 E92, адже це єдина версія моделі з V8 під капотом. Цей двигун розвиває 420 к. с. і працює в парі зі 6-ступінчастою механічною КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 250 км/год.
Зараз копія Ford Mustang продається за $104 000. Примітно, що за ці гроші можна купити BMW M3 E92 і справжній Ford Mustang 1967 року.
Раніше Фокус розповідав про незвичний BMW M3, ширина якого сягає 3 метрів.
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