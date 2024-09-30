У Африці схрестили старовинний Ford Mustang та сучасний BMW M3 (фото)

На шасі BMW M3 E92 встановили кузов Ford Mustang 1967 року. Авто має вигляд прибульця із 60-х, проте зберегло сучасний V8, а також клімат-контроль і мультимедійну систему.

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У ПАР створили незвичний автомобіль. Він виглядає як класичний Ford Mustang першого покоління, проте його "начинка" сучасна — від BMW M3 E92. Про це розповідає сайт Carbuzz.

Проєкт втілили у життя в ПАР Фото: CarBuzz

Тюнінг BMW M3 виконали майстри з Кейптауна. На шасі німецького купе встановили кузов Ford Mustang 1967 року. Лише сучасні колеса та шини видають сучасне авто.

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Ford Mustang став донором передньої панелі та керма. Водночас шкіряні крісла та центральна консоль із блоком клімат-контролю залишилися від BMW. Оснащення включає безключовий доступ, сенсорний дисплей, кондиціонер, електропривід сидінь, датчики дощу та світла.

У салоні встановили старовинні кермо та передню панель Фото: CarBuzz

Вибір пав на BMW M3 E92, адже це єдина версія моделі з V8 під капотом. Цей двигун розвиває 420 к. с. і працює в парі зі 6-ступінчастою механічною КПП. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с та розвинути 250 км/год.

Сидіння з електроприводом залишилися від BMW M3 Фото: CarBuzz

Зараз копія Ford Mustang продається за $104 000. Примітно, що за ці гроші можна купити BMW M3 E92 і справжній Ford Mustang 1967 року.

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