У США схрестили вінтажний Chevrolet Corvette 50-х і електромобіль BMW (фото)

Кузов класичного Chevrolet Corvette 1957 року встановили на шасі BMW i3. Авто оснащене 170-сильним мотором та бензиновим генератором на 34 к. с.

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У Каліфорнії на шоу ретроавто презентували незвичний спорткар. З виду це Chevrolet Corvette першого покоління, хоча "начинка" в нього сучасна і електрична. Про автомобіль розповіли на сайті The Autopian.

Спорткар став одномісним

Склопластиковий кузов Chevrolet Corvette 1957 року встановили на шасі електричного BMW i3 2020 року. Модель-донора видають лише вузькі 19-дюймові шини та світлодіодні лампи у фарах. Замість лобового скла встановили невеликий скляний козирок.

Деталі салону залишилися від BMW i3

Салон залишився від BMW i3 – в електрокара запозичили кермо, перемикачі та навіть мультимедійну систему iDrive. Спорткар зробили одномісним, а за кріслом водія з’явилася дуга безпеки.

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Електромотор потужністю 170 к. с. встановлений на задній вісі і ховається під кришкою багажника Chevrolet Corvette. Крім того, спорткар оснащений 647-кубовим бензиновим 34-сильним мотор-генератором, який виробляє електроенергію.

Електромотор ховається в багажнику

Запас ходу електричного Chevrolet Corvette становить 240 км, ще 120 км можна проїхати завдяки бензиновому генератору.

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