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Авто

У США схрестили вінтажний Chevrolet Corvette 50-х і електромобіль BMW (фото)

57 chevrolet corvette, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957, BMW i3
Кузов Chevrolet Corvette встановили на шасі BMW i3

Кузов класичного Chevrolet Corvette 1957 року встановили на шасі BMW i3. Авто оснащене 170-сильним мотором та бензиновим генератором на 34 к. с.

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У Каліфорнії на шоу ретроавто презентували незвичний спорткар. З виду це Chevrolet Corvette першого покоління, хоча "начинка" в нього сучасна і електрична. Про автомобіль розповіли на сайті The Autopian.

Chevrolet Corvette C1, Chevrolet Corvette 1957, BMW i3 Fullscreen
Спорткар став одномісним

Склопластиковий кузов Chevrolet Corvette 1957 року встановили на шасі електричного BMW i3 2020 року. Модель-донора видають лише вузькі 19-дюймові шини та світлодіодні лампи у фарах. Замість лобового скла встановили невеликий скляний козирок.

салон Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957, BMW i3 Fullscreen
Деталі салону залишилися від BMW i3

Салон залишився від BMW i3 – в електрокара запозичили кермо, перемикачі та навіть мультимедійну систему iDrive. Спорткар зробили одномісним, а за кріслом водія з’явилася дуга безпеки.

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Електромотор потужністю 170 к. с. встановлений на задній вісі і ховається під кришкою багажника Chevrolet Corvette. Крім того, спорткар оснащений 647-кубовим бензиновим 34-сильним мотор-генератором, який виробляє електроенергію.

57 Corvette, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957, BMW i3 Fullscreen
Електромотор ховається в багажнику

Запас ходу електричного Chevrolet Corvette становить 240 км, ще 120 км можна проїхати завдяки бензиновому генератору.

Раніше Фокус розповідав про дешевий міський електромобіль Citroen в ретростилі.

Також ми писали, що в Африці схрестили старовинний Ford Mustang та BMW M3.