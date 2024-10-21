"Гелендваген" у пуховику: презентовано ексклюзивний Mercedes G-Class от кутюр (фото)

Новий Mercedes G-Class Past II Future вирізняється позашляховими шинами та оригінальним забарвленням. Його складний дах нагадує "дутий" пуховик.

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У Шанхаї презентували нестандартний концепт Mercedes G-Class Past II Future. Вінтажний "Гелендваген" перетворили на арт-об’єкт. Про нього розповіли на офіційному сайті Mercedes-Benz.

Неординарний тюнінг "Гелендвагена" виконали за участі стилістів модного дому Moncler та музичного продюсера і дизайнера NIGO. За основу взяли короткий кабріолет Mercedes G-Class 90-х років.

Салон оздобили картатою тканиною Фото: Mercedes-Benz

Позашляховик от кутюр відреставрували та доопрацювали. Найоригінальніша його деталь – складний дах, який нагадує "дутий" пуховик. Ззаду встановили каністру золотистого кольору. Крім того, "Гелендвагену" збільшили кліренс і встановили позашляхові шини на сталевих дисках.

Складний дах авто нагадує "дутий" пуховик Фото: Mercedes-Benz

Кузов Mercedes G-Class пофарбували в оливковий та сірий кольори, а салон оздобили картатою тканиною. Лобове скло авто можна опустити.

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Класичний Mercedes G-Class Past II Future залишиться в єдиному екземплярі, але він є прообразом для однойменної серійної версії, яку створили вже на базі сучасного "Гелендвагена". Її випустять лімітованою серією із 20 авто та продаватимуть з весни 2025 року.

Серійний Mercedes G-Class Past II Future Фото: Mercedes-Benz Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes G-Class Past II Future виглядає стриманіше, проте запозичив у концепта оригінальні забарвлення та внутрішнє оздоблення. Позашляховик отримав колісні диски чорного кольору. Модель запропонують із 3,0-літровими турбошістками – 449-сильною бензиновою та 367-сильною дизельною.

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