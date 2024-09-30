Море карбону і 820 сил: новий "Гелендваген" отримав ексклюзивні версії (фото)

Ательє Mansory виконало тюнінг "Гелендвагена" 2024 модельного року. Позашляховики стали яскравішими зовні та розкішнішими всередині, а їх потужність зросла до 820 сил.

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Новий Mercedes G-Class 2024 зовсім недавно вийшов на ринок, а його вже взялися доопрацювати. Німецьке тюнінг-ательє Mansory презентувало одразу два проєкти на базі нового "Гелендвагена". Про них розповіли на його сайті.

Mansory Gronos Фото: Mansory Фото: Mansory

Позашляховики назвали Mansory Gronos та Grand Entrée. Випустять по 8 таких автомобілів вартістю понад пімільйона доларів кожен.

Тюнінг "Гелендвагена" від Mansory традиційно включає агресивнішу решітку радіатора, 24-дюймові ковані диски, додаткову оптику, а також карбонові карбон, обвіс та спойлер на даху.

У Mansory Grand Entrée задні двері відкриваються проти руху Фото: Mansory Фото: Mansory

Два Mercedes G-Class Mansory відрізняються не лише декором. Mansory Gronos отримав розширений кузов, а от в Grand Entrée задні двері відкриваються проти руху – як у Rolls-Royce.

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Ще одна риса Rolls-Royce з’явилася в салоні Mercedes G-Class — це підсвічування стелі у вигляді зоряного неба. У оздобленні використані шкіра та карбон, а ззаду встановлені окремі крісла.

Салон "Гелендвагена" оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

Крім того, тюнінг "Гелендвагена" торкнувся і його двигуна. Віддачу 4,0-літрового V8 твін-турбо Mercedes-AMG G63 збільшили до 820 к. с. і 1150 Н∙м, а розгін до сотні тепер займає 4 секунди.

До речі, недавно в Києві бачили екстремальний 800-сильний "Гелендваген" для бездоріжжя.

Також Фокус розповідав, що в Mansory доопрацювли перший кросовер Ferrari.