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Авто

Море карбона и 820 сил: новый "Гелендваген" получил эксклюзивные версии (фото)

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Фото: Mansory | Mansory создали две версии Mercedes G-Class 2024

Ателье Mansory выполнило тюнинг "Гелендвагена" 2024 модельного года. Внедорожники стали ярче снаружи и роскошнее внутри, а их мощность выросла до 820 сил.

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Новый Mercedes G-Class 2024 совсем недавно вышел на рынок, а его уже взялись доработать. Немецкое тюнинг-ателье Mansory презентовало сразу два проекта на базе нового "Гелендвагена". О них рассказали на его сайте.

Mansory Gronos, Mercedes G-Class, новый Mercedes G-Class, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена Fullscreen
Мансори Гронос
Фото: Mansory
салон Mansory Gronos, Mercedes G-Class, новый Mercedes G-Class, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена Fullscreen
Фото: Mansory

Внедорожники назвали Mansory Gronos и Grand Entrée. Выпустят по 8 таких автомобилей стоимостью более пимиллиона долларов каждый.

Тюнинг "Гелендвагена" от Mansory традиционно включает более агрессивную решетку радиатора, 24-дюймовые кованые диски, дополнительную оптику, а также карбоновые карбон, обвес и спойлер на крыше.

Mansory Grand Entrée, Mercedes G-Class, новый Mercedes G-Class, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена Fullscreen
В Mansory Grand Entrée задние двери открываются против движения
Фото: Mansory
Mercedes G-Class, новый Mercedes G-Class, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена, тюнинг гелендвагена Fullscreen
Фото: Mansory

Два Mercedes G-Class Mansory отличаются не только декором. Mansory Gronos получил расширенный кузов, а вот в Grand Entrée задние двери открываются против движения — как у Rolls-Royce.

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Еще одна черта Rolls-Royce появилась в салоне Mercedes G-Class — это подсветка потолка в виде звездного неба. В отделке использованы кожа и карбон, а сзади установлены отдельные кресла.

салон Гелендвагена, Mercedes G-Class, новый Mercedes G-Class, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена, Mercedes G-Class Mansory, тюнинг гелендвагена Fullscreen
Салон "Гелендвагена" украсили кожей и карбоном
Фото: Mansory

Кроме того, тюнинг "Гелендвагена" коснулся и его двигателя. Отдачу 4,0-литрового V8 твин-турбо Mercedes-AMG G63 увеличили до 820 л.с. и 1150 Н∙м, а разгон до сотни теперь занимает 4 секунды.

Кстати, недавно в Киеве видели экстремальный 800-сильный "Гелендваген" для бездорожья.

Также Фокус рассказывал, что в Mansory доработали первый кроссовер Ferrari.