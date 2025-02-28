Найдорожчий Chevrolet Corvette в історії пішов з молотка за $7,7 мільйона (фото)

Виготовили лише два гоночних Chevrolet Corvette SS 1957 року. Стрімкий спорткар має легкий магнієвий кузов та оснащений 310-сильним інжекторним V8.

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У Маямі на аукціоні RM Sotheby’s продали особливий Chevrolet Corvette 1957 року. За нього віддали 7 705 000 доларів, тобто тепер це найдорожчий Corvette усіх часів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Виготовили лише два обтічних Chevrolet Corvette SS Фото: RM Sotheby's

Зазвичай класичні Chevrolet Corvette значно дешевші – коштують до 100-200 тис. доларів. Утім, деякі версії спорткара продають за мільйони доларів. Зокрема, нещодавно два Corvette 1967 року придбали за $4 мільйони.

Chevrolet Corvette SS у перегонах "12 годин Себрінга" Фото: RM Sotheby's

На цей раз із США з молотка пішов рідкісний гоночний Chevrolet Corvette Super Sport (SS). Таких автомобілів виготовили лише два.

Chevrolet Corvette SS – розробка гонщика і конструктора Зори Аркус-Дантова, якого називають хрещеним батьком Corvette. Для спорткара створили легкий магнієвий кузов, а раму виготовили із хром-молібденових труб. Авто важить усього 850 кг.

Авто понад півстоліття було експонатом автомузею в Індіанаполісі Фото: RM Sotheby’s

Chevrolet Corvette SS оснащений 4,6-літровим V8 із впорскуванням пального, який розвиває 310 к. с. та працюєв в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 295 км/год. Покращити керованість покликана незалежна підвіска всіх коліс.

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Chevrolet Corvette SS взяв участь у перегонах "12 годин Себрінга", але обидва авто зійшли з дистанції – дався взнаки брак часу на підготовку.

Спорткар оснащений 310-сильним інжекторним V8 Фото: RM Sotheby’s

Після перегонів цей Chevrolet Corvette SS передали автомузею в Індіанаполісі. Зараз він розпродає частину своєї колекції.

До речі, нещодавно новий Chevrolet Corvette 2025 пішов із молотка за $3,7 мільйона.

Також Фокус писав про незвичний Chevrolet Corvette, який нагадує винищувач.