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Авто

Найдорожчий Chevrolet Corvette в історії пішов з молотка за $7,7 мільйона (фото)

Chevrolet Corvette SS, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 1957
Фото: RM Sotheby's | Chevrolet Corvette SS 1957 року продали за 7 705 000 доларів

Виготовили лише два гоночних Chevrolet Corvette SS 1957 року. Стрімкий спорткар має легкий магнієвий кузов та оснащений 310-сильним інжекторним V8.

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У Маямі на аукціоні RM Sotheby’s продали особливий Chevrolet Corvette 1957 року. За нього віддали 7 705 000 доларів, тобто тепер це найдорожчий Corvette усіх часів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Chevrolet Corvette SS 1957, Chevrolet Corvette Fullscreen
Виготовили лише два обтічних Chevrolet Corvette SS
Фото: RM Sotheby's

Зазвичай класичні Chevrolet Corvette значно дешевші – коштують до 100-200 тис. доларів. Утім, деякі версії спорткара продають за мільйони доларів. Зокрема, нещодавно два Corvette 1967 року придбали за $4 мільйони.

Chevrolet Corvette Sebring, Chevrolet Corvette SS, Chevrolet Corvette 1957 Fullscreen
Chevrolet Corvette SS у перегонах "12 годин Себрінга"
Фото: RM Sotheby's

На цей раз із США з молотка пішов рідкісний гоночний Chevrolet Corvette Super Sport (SS). Таких автомобілів виготовили лише два.

Chevrolet Corvette SS – розробка гонщика і конструктора Зори Аркус-Дантова, якого називають хрещеним батьком Corvette. Для спорткара створили легкий магнієвий кузов, а раму виготовили із хром-молібденових труб. Авто важить усього 850 кг.

Chevrolet Corvette 1957, Chevrolet Corvette SS, Chevrolet Corvette Fullscreen
Авто понад півстоліття було експонатом автомузею в Індіанаполісі
Фото: RM Sotheby’s

Chevrolet Corvette SS оснащений 4,6-літровим V8 із впорскуванням пального, який розвиває 310 к. с. та працюєв в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 295 км/год. Покращити керованість покликана незалежна підвіска всіх коліс.

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Chevrolet Corvette SS взяв участь у перегонах "12 годин Себрінга", але обидва авто зійшли з дистанції – дався взнаки брак часу на підготовку.

Chevrolet Corvette SS, Chevrolet Corvette 1957 Fullscreen
Спорткар оснащений 310-сильним інжекторним V8
Фото: RM Sotheby’s

Після перегонів цей Chevrolet Corvette SS передали автомузею в Індіанаполісі. Зараз він розпродає частину своєї колекції.

До речі, нещодавно новий Chevrolet Corvette 2025 пішов із молотка за $3,7 мільйона.

Також Фокус писав про незвичний Chevrolet Corvette, який нагадує винищувач.