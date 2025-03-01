Найдорожчий Ford усіх часів продали на аукціоні за $13,2 мільйона (фото)

Купе Ford GT40 — уславлене гоночне авто 60-х років. Спорткар оснащений великим 7,0-літровим V8 на 485 сил і здатен розвинути 330 км/год.

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У США на аукціоні RM Sotheby’s продали Ford GT40 1966 року. За знамените спортивне авто віддали 13 205 000 доларів і це найдорожчий Ford в історії. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Виготовлено лише 8 Ford GT40 MkII Фото: RM Sotheby's

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Ford GT40 уже давно вважається найціннішою моделлю марки і зазвичай ці авто продають за ціною понад 5 мільйонів доларів. Найуспішніший спорткар Ford кинув виклик Ferrari і чотири рази (1966-1969 рр.) вигравав знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані. Саме про ці події знято фільм "Аутсайдери" з Крістіаном Бейлом та Меттом Деймоном.

Авто посіло друге місце в 12-годинних перегонах у Себрінгу Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Ford GT40 MkII у 1966 році змагався в Ле-Мані проте не доїхав до фінішу через несправності. Утім, він посів друге місце в інших престижних перегонах – "12 годин Себрінга" в США.

Із 1968 року авто було експонатом музею в Індіанаполісі Фото: RM Sotheby’s

Після цього Ford GT40 використовували для тестів, а також виставляли на Паризькому та Женевському автошоу. Із 1968 року спорткар став експонатом музею в Індіанаполісі (США), а тепер його колекція розпродається.

Спорткар оснащений 7,0-літровим 485-сильним V8 Фото: RM Sotheby’s

Усього виготовили лише 8 купе Ford GT40 у версії MkII із великим 7,0-літровим V8 потужністю 485 к. с. Обтічний автомобіль вагою 1111 кг здатен розвинути 330 км/год.

Між іншим, це не найдорожче авто з колекції музею в Індіанаполісі, адже нещодавно гоночний Mercedes 1954 року продали за 54 мільйони доларів.

Також Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні в Маямі продали найдорожчий Chevrolet Corvette за $7,7 мільйона.