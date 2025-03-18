Раритетні спорткари Ford за $100 000 виявили у старому маєтку (відео)
Перлиною покинутої колекції є рідкісні заряджені Ford Escort RS Cosworth. Повнопривідний хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с.
У Великій Британії виявили занедбану колекцію рідкісних автомобілів. Машини не один рік іржавіють на території покинутого маєтку. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.
Точну локацію маєтку тримають у таємниці. Видно, що автомобілі давно тут стоять, адже вони покриті товстим шаром бруду та пилу.
Перлинами колекції є одразу два заряджених Ford Escort RS Cosworth. Зараз вартість цих авто сягає 100 000 доларів, адже це серійна версія ралійного авто.Важливо
Виготовлено лише 7145 повнопривідних Ford Escort RS Cosworth із 227-сильним турбомотором та величезним антикрилом. Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і розвинути 232 км/год.
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Обидва Ford Escort RS Cosworth не експлуатувалися 20 років – про це свідчать талони техогляду на лобовому склі авто. Один із хетчбеків має пробіг усього 20 000 км.
Крім того, у маєтку виявили згоріле купе Porsche 928, а також універсал BMW 3 Series E30, Mini Cooper S першого покоління та старий Morris Minor.
До речі, нещодавно виявили унікальний український спорткар "Торнадо".
Також Фокус розповідав про найдорожчий Ford за $13,2 мільйона.
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