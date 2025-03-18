Раритетні спорткари Ford за $100 000 виявили у старому маєтку (відео)

Перлиною покинутої колекції є рідкісні заряджені Ford Escort RS Cosworth. Повнопривідний хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 5,7 с.

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У Великій Британії виявили занедбану колекцію рідкісних автомобілів. Машини не один рік іржавіють на території покинутого маєтку. Про них розповіли у відео на Youtube-каналі The Bearded Explorer.

Точну локацію маєтку тримають у таємниці. Видно, що автомобілі давно тут стоять, адже вони покриті товстим шаром бруду та пилу.

Перлинами колекції є одразу два заряджених Ford Escort RS Cosworth. Зараз вартість цих авто сягає 100 000 доларів, адже це серійна версія ралійного авто.

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Виготовлено лише 7145 повнопривідних Ford Escort RS Cosworth із 227-сильним турбомотором та величезним антикрилом. Хетчбек здатен розігнатися до сотні за 5,7 с і розвинути 232 км/год.

Ціна Ford Escort RS Cosworth становить 100 000 доларів Фото: скриншот / YouTube

Обидва Ford Escort RS Cosworth не експлуатувалися 20 років – про це свідчать талони техогляду на лобовому склі авто. Один із хетчбеків має пробіг усього 20 000 км.

Крім того, у маєтку виявили згоріле купе Porsche 928, а також універсал BMW 3 Series E30, Mini Cooper S першого покоління та старий Morris Minor.

До речі, нещодавно виявили унікальний український спорткар "Торнадо".

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