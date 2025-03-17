Коллекционный Porsche 60-х за $100 000 простоял 58 лет заброшенным в гараже (видео)

Porsche 356 SC — редкая финальная версия спортивной модели. Купе оснащено 95-сильным оппозитным мотором и способно развить 185 км/ч.

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В США обнаружили заброшенное купе Porsche 356 1964 года. Спортивное авто не эксплуатировалось более полувека. О нем рассказали в видео на Youtube-канале WD Detailing.

Владелец рассказал, что этот Porsche 356 SC импортировал из Германии его отец. Он пользовался спорткаром недолго и уже в 1967 году поставил его в гараж. С тех пор авто не выезжало на дороги.

Спорткар не эксплуатировался 58 лет Фото: скриншот / YouTube

Купе Porsche 356 покрылось слоем пыли и грязи, однако когда его отмыли, то оказалось, что он неплохо сохранился снаружи и внутри. Кузов и салон в отличном состоянии, а пробег автомобиля составляет всего 27 300 км.

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Porsche 356 SC сейчас стоит примерно 100 000 долларов, ведь это довольно редкая финальная версия модели. Легкое (930 кг) купе оснащено 1,6-литровой оппозитной четверкой мощностью 95 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.

Салон Porsche 356 прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Porsche 356 SC способен разогнаться до 100 км/ч за 13 с и развить 185 км/ч. Автомобиль имеет независимую подвеску и дисковые тормоза на всех колесах.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий заряженный Porsche 80-х годов.

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