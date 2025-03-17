Колекційний Porsche 60-х за $100 000 простояв 58 років покинутим у гаражі (відео)
Porsche 356 SC — рідкісна фінальна версія спортивної моделі. Купе оснащене 95-сильним опозитним мотором і здатне розвинути 185 км/год.
У США виявили занедбане купе Porsche 356 1964 року. Спортивне авто не експлуатувалося понад пів століття. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі WD Detailing.
Власник розповів, що цей Porsche 356 SC імпортував із Німеччини його батько. Він користувався спорткаром недовго і вже в 1967 році поставив його у гараж. Із того часу авто не виїжджало на дороги.
Купе Porsche 356 покрилося шаром пилу і бруду, проте коли його відмили, то виявилося, що він непогано зберігся зовні та всередині. Кузов та салон в чудовому стані, а пробіг автомобіля становить усього 27 300 км.Важливо
Porsche 356 SC зараз коштує приблизно 100 000 доларів, адже це доволі рідкісна фінальна версія моделі. Легке (930 кг) купе оснащене 1,6-літровою опозитною четвіркою потужністю 95 к. с. і 4-ступінчастою механічною КПП.
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Спорткар Porsche 356 SC здатен розігнатися до 100 км/год за 13 с і розвинути 185 км/год. Автомобіль має незалежну підвіску та дискові гальма на всіх колесах.
До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний заряджений Porsche 80-х років.
Також Фокус писав, що виявлено унікальний український спорткар "Торнадо".
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