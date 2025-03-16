У Києві помітили рідкісний заряджений Porsche 80-х (фото)

Купе Porsche 924 Turbo оснащене 2,0-літровою 177-сильною турбочетвіркою. Авто здатне розігнатися до сотні за 7,7 с і розвинути 230 км/год.

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У Києві засвітився спорткар Porsche 924 1982 року в зарядженому виконанні Turbo. Автомобіль є раритетом в Україні, адже не став масовим. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Виготовили лише 13 616 купе Porsche 924 Turbo. Це була топова потужна версія найпопулярнішого та найдоступнішого Porsche 80-х років.

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Головна відмінність Porsche 924 Turbo ховається під капотом. Спорткар отримав 2,0-літрову бензинову четвірку з турбонаддувом, яка розвиває 177 к. с. і 250 Н∙м.

Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,7 с, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Отже, авто могло свого часу змагатися зі значно дорожчим Porsche 911. Крім того, доопрацьована підвіска Porsche 924 Turbo.

Відрізнити Porsche 924 Turbo можна за повітрозабірниками спереду Фото: Topcars UA

Відрізнити заряджену версію можна за додатковими повітрозбірниками спереду, збільшеним заднім спойлером та особливими легкосплавними дисками діаметром 15 або 16 дюймів. Крім того, Turbo став першим Porsche 924 із новим триспицевим кермом.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився лімітований 1265-сильний електромобіль Zeekr.

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