В Киеве заметили редкий заряженный Porsche 80-х (фото)
Купе Porsche 924 Turbo оснащено 2,0-литровой 177-сильной турбочетверкой. Авто способно разогнаться до сотни за 7,7 с и развить 230 км/ч.
В Киеве засветился спорткар Porsche 924 1982 года в заряженном исполнении Turbo. Автомобиль является раритетом в Украине, ведь не стал массовым. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Изготовили всего 13 616 купе Porsche 924 Turbo. Это была топовая мощная версия самого популярного и доступного Porsche 80-х годов.Важно
Главное отличие Porsche 924 Turbo скрывается под капотом. Спорткар получил 2,0-литровую бензиновую четверку с турбонаддувом, которая развивает 177 л.с. и 250 Н∙м.
С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Таким образом, авто могло в свое время соперничать со значительно более дорогим Porsche 911. Кроме того, доработана подвеска Porsche 924 Turbo.
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Отличить заряженную версию можно по дополнительным воздухозаборникам спереди, увеличенному заднему спойлеру и особым легкосплавным дискам диаметром 15 или 16 дюймов. Кроме того, Turbo стал первым Porsche 924 с новым трехспицевым рулем.
Между прочим, недавно в Киеве появился лимитированный 1265-сильный электромобиль Zeekr.
Также Фокус писал, что в столице видели редкий заводской лимузин Mercedes.