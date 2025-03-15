В Киеве организовали выставку раритетных ретро-авто (фото)

В столичной экспозиции собраны редкие модели 30-х и 60-х годов прошлого столетия. Все ретроавтомобили в отличном состоянии.

Related video

В Киеве появилась еще одна выставка ретроавто. Экспозицию организовали в вестибюле одного из столичных бизнес-центров, расположенного в Печерском районе. Журналист Фокуса побывал на выставке.

BMW 335 1939 года Фото: Тарас Брязгунов

В экспозиции собрали шесть старинных авто, которые считаются раритетом в Украине. Все они в идеальном состоянии. Между прочим, ранее в Киеве открылся и полноценный автомузей.

Большинство ретроавто выпущены в 30-х годах. Самым ценным является кабриолет BMW 335 1939 года, который стал флагманом немецкого бренда. Всего собрали всего 420 таких авто, из которых 118 — были кабриолетами. Под капотом авто — 3,5-литровая шестерка на 90 л. с., которая позволяет развить 145 км/ч.

Opel Admiral 1938 года Фото: Тарас Брязгунов

Флагманом марки был и Opel Admiral 1938 года. Собрали 6404 таких авто с 3,6-литровой 75-сильной шестеркой, однако в Киеве выставили редкий кабриолет с кузовом от ателье Hebmüller.

Audi Typ 225 передняя часть Фото: Тарас Брязгунов

Яркий родстер Mercedes 320N 1938 года также оснащен шестицилиндровым двигателем (3,2-литровым 78-сильным) и способен развить 130 км/ч.

Steyr Typ 220 1939 года Фото: Тарас Брязгунов

Важно

Их выпустили всего 77: в Киеве заметили роскошный лимузин Mercedes 2000-х (фото)

Кроме того, можно увидеть инновационный Audi Typ 225 Front — одну из ранних моделей с передним приводом. Кабриолет имеет кузов от ателье Glaser, как и австрийский Steyr Typ 220 1939 года.

Jaguar E-Type 1969 года Фото: Тарас Брязгунов

Настоящей жемчужиной экспозиции является элегантный кабриолет Jaguar E-Type 1969 года. Именно эту модель Энцо Феррари назвал самым красивым авто в мире. К тому же, спорткар быстрый, ведь 4,2-литровая 265-сильная шестерка позволяет развивать 240 км/ч.

Между прочим, недавно под Киевом российский дрон уничтожил музей ретроавто.

Также Фокус рассказывал об уникальном украинском спорткаре "Торнадо".