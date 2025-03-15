В Киеве организовали выставку раритетных ретро-авто (фото)
В столичной экспозиции собраны редкие модели 30-х и 60-х годов прошлого столетия. Все ретроавтомобили в отличном состоянии.
В Киеве появилась еще одна выставка ретроавто. Экспозицию организовали в вестибюле одного из столичных бизнес-центров, расположенного в Печерском районе. Журналист Фокуса побывал на выставке.
В экспозиции собрали шесть старинных авто, которые считаются раритетом в Украине. Все они в идеальном состоянии. Между прочим, ранее в Киеве открылся и полноценный автомузей.
Большинство ретроавто выпущены в 30-х годах. Самым ценным является кабриолет BMW 335 1939 года, который стал флагманом немецкого бренда. Всего собрали всего 420 таких авто, из которых 118 — были кабриолетами. Под капотом авто — 3,5-литровая шестерка на 90 л. с., которая позволяет развить 145 км/ч.
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Флагманом марки был и Opel Admiral 1938 года. Собрали 6404 таких авто с 3,6-литровой 75-сильной шестеркой, однако в Киеве выставили редкий кабриолет с кузовом от ателье Hebmüller.
Яркий родстер Mercedes 320N 1938 года также оснащен шестицилиндровым двигателем (3,2-литровым 78-сильным) и способен развить 130 км/ч.Важно
Кроме того, можно увидеть инновационный Audi Typ 225 Front — одну из ранних моделей с передним приводом. Кабриолет имеет кузов от ателье Glaser, как и австрийский Steyr Typ 220 1939 года.
Настоящей жемчужиной экспозиции является элегантный кабриолет Jaguar E-Type 1969 года. Именно эту модель Энцо Феррари назвал самым красивым авто в мире. К тому же, спорткар быстрый, ведь 4,2-литровая 265-сильная шестерка позволяет развивать 240 км/ч.
Между прочим, недавно под Киевом российский дрон уничтожил музей ретроавто.
Также Фокус рассказывал об уникальном украинском спорткаре "Торнадо".