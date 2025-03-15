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Авто

В Киеве организовали выставку раритетных ретро-авто (фото)

Mercedes 320N, ретро авто, выставка авто, выставка авто
Фото: Тарас Брязгунов | Mercedes 320N 1938 года

В столичной экспозиции собраны редкие модели 30-х и 60-х годов прошлого столетия. Все ретроавтомобили в отличном состоянии.

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В Киеве появилась еще одна выставка ретроавто. Экспозицию организовали в вестибюле одного из столичных бизнес-центров, расположенного в Печерском районе. Журналист Фокуса побывал на выставке.

BMW 335, ретро авто, выставка авто, выставка авто Fullscreen
BMW 335 1939 года
Фото: Тарас Брязгунов

В экспозиции собрали шесть старинных авто, которые считаются раритетом в Украине. Все они в идеальном состоянии. Между прочим, ранее в Киеве открылся и полноценный автомузей.

Большинство ретроавто выпущены в 30-х годах. Самым ценным является кабриолет BMW 335 1939 года, который стал флагманом немецкого бренда. Всего собрали всего 420 таких авто, из которых 118 — были кабриолетами. Под капотом авто — 3,5-литровая шестерка на 90 л. с., которая позволяет развить 145 км/ч.

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Opel Admiral, ретро авто, выставка авто, выставка авто Fullscreen
Opel Admiral 1938 года
Фото: Тарас Брязгунов

Флагманом марки был и Opel Admiral 1938 года. Собрали 6404 таких авто с 3,6-литровой 75-сильной шестеркой, однако в Киеве выставили редкий кабриолет с кузовом от ателье Hebmüller.

Audi 225, ретро авто, выставка авто, выставка авто Fullscreen
Audi Typ 225 передняя часть
Фото: Тарас Брязгунов

Яркий родстер Mercedes 320N 1938 года также оснащен шестицилиндровым двигателем (3,2-литровым 78-сильным) и способен развить 130 км/ч.

Steyr 220, ретро авто, выставка авто, выставка авто Fullscreen
Steyr Typ 220 1939 года
Фото: Тарас Брязгунов
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Кроме того, можно увидеть инновационный Audi Typ 225 Front — одну из ранних моделей с передним приводом. Кабриолет имеет кузов от ателье Glaser, как и австрийский Steyr Typ 220 1939 года.

Jaguar E-Type, ретро авто, выставка авто, выставка авто Fullscreen
Jaguar E-Type 1969 года
Фото: Тарас Брязгунов

Настоящей жемчужиной экспозиции является элегантный кабриолет Jaguar E-Type 1969 года. Именно эту модель Энцо Феррари назвал самым красивым авто в мире. К тому же, спорткар быстрый, ведь 4,2-литровая 265-сильная шестерка позволяет развивать 240 км/ч.

Между прочим, недавно под Киевом российский дрон уничтожил музей ретроавто.

Также Фокус рассказывал об уникальном украинском спорткаре "Торнадо".

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