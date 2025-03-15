У Києві організували виставку раритетних ретроавто (фото)

У столичній експозиції зібрано рідкісні моделі 30-х та 60-х років минулого сторіччя. Усі ретроавтомобілі в чудовому стані.

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У Києві з’явилася ще одна виставка ретроавто. Експозицію організували у вестибюлі одного зі столичних бізнес-центрів, розташованого в Печерському районі. Журналіст Фокусу побував на виставці.

BMW 335 1939 року Фото: Тарас Брязгунов

В експозиції зібрали шість старовинних авто, які вважаються раритетом в Україні. Усі вони в ідеальному стані. Між іншим, раніше в Києві відкрився і повноцінний автомузей.

Більшість ретроавто випущені в 30-х роках. Найціннішим є кабріолет BMW 335 1939 року, який став флагманом німецького бренду. Усього зібрали лише 420 таких авто, з яких 118 – були кабріолетами. Під капотом авто – 3,5-літрова шістка на 90 к. с., яка дозволяє розвинути 145 км/год.

Opel Admiral 1938 року Фото: Тарас Брязгунов

Флагманом марки був і Opel Admiral 1938 року. Зібрали 6404 таких авто із 3,6-літровою 75-сильною шісткою, проте в Києві виставили рідкісний кабріолет із кузовом від ательє Hebmüller.

Audi Typ 225 Front Фото: Тарас Брязгунов

Яскравий родстер Mercedes 320N 1938 року також оснащений шестициліндровим двигуном (3,2-літровим 78-сильним) і здатен розвинути 130 км/год.

Steyr Typ 220 1939 року Фото: Тарас Брязгунов

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Крім того, можна побачити інноваційний Audi Typ 225 Front – одну з ранніх моделей із переднім приводом. Кабріолет має кузов від ательє Glaser, як і австрійський Steyr Typ 220 1939 року.

Jaguar E-Type 1969 року Фото: Тарас Брязгунов

Справжньою перлиною експозиції є елегантний кабріолет Jaguar E-Type 1969 року. Саме цю модель Енцо Феррарі назвав найкрасивішим авто у світі. До того ж, спорткар швидкий, адже 4,2-літрова 265-сильна шістка дозволяє розвивати 240 км/год.

Між іншим, нещодавно під Києвом російський дрон знищив музей ретроавто.

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