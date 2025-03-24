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Знаменитий суперкар Lamborghini за мільйон доларів на 25 років покинули в гаражі (відео)

Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura, Lamborghini Miura S
Фото: скриншот / YouTube | Lamborghini Miura стояв у гаражі з кінця 90-х років

Lamborghini Miura вважається одним із перших у світі суперкарів. Середньомоторне купе із 370-сильним V12 здатне розвинути 285 км/год.

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У США виявили добре збережене купе Lamborghini Miura 1971 років. Культовий суперкар понад чверть століття простояв у гаражі в Каліфорнії. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі We Are Curated.

Lamborghini Miura, який вважають одним із перших у світі суперкарів, не експлуатувався із кінця 90-х років. Вдалося розшукати його найпершого власника Джона Темеріана.

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Американець розповів, що новий Lamborghini Miura 1971 року у версії S придбав його батько, який був відомим автоколекціонером. Джон Темеріан у той час навчався у випускному класі школи і йому дозволяли їздити на суперкарі на навчання.

Lamborghini Miura S, Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura, суперкар Lamborghini Fullscreen
Виготопвлено лише 338 купе Lamborghini Miura S
Фото: скриншот / YouTube

Сім’я Темеріан володіла Lamborghini Miura до 1979 року, а потім продала його. Саме наступний власник перестав експлуатувати авто в 90-х. Він проїхав усього 4000 км, а загальний пробіг суперкара становить 61 600 км.

салон Lamborghini Miura, Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura S, суперкар Lamborghini Fullscreen
Суперкар непогано зберігся
Фото: скриншот / YouTube

Суперкар Lamborghini Miura S непогано зберігся. Його кузов і салон у гарному стані. Утім, через тривалий простій авто не заводиться, тому його відправили на ремонт.

Lamborghini Miura, Lamborghini Miura 1971, Lamborghini Miura S, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Miura відправили на СТО для ремонту і обслуговування
Фото: скриншот / YouTube

Виготовлено лише 338 купе Lamborghini Miura S і зараз їх вартість стартує з мільйона доларів. Суперкар оснащений 4,0-літровим 370-сильним V12 і здатен розігнатися до сотні за 5,5 с і розвинути 285 км/год.

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