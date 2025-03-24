Знаменитий суперкар Lamborghini за мільйон доларів на 25 років покинули в гаражі (відео)

Lamborghini Miura вважається одним із перших у світі суперкарів. Середньомоторне купе із 370-сильним V12 здатне розвинути 285 км/год.

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У США виявили добре збережене купе Lamborghini Miura 1971 років. Культовий суперкар понад чверть століття простояв у гаражі в Каліфорнії. Про знахідку розповіли на Youtube-каналі We Are Curated.

Lamborghini Miura, який вважають одним із перших у світі суперкарів, не експлуатувався із кінця 90-х років. Вдалося розшукати його найпершого власника Джона Темеріана.

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Американець розповів, що новий Lamborghini Miura 1971 року у версії S придбав його батько, який був відомим автоколекціонером. Джон Темеріан у той час навчався у випускному класі школи і йому дозволяли їздити на суперкарі на навчання.

Виготопвлено лише 338 купе Lamborghini Miura S Фото: скриншот / YouTube

Сім’я Темеріан володіла Lamborghini Miura до 1979 року, а потім продала його. Саме наступний власник перестав експлуатувати авто в 90-х. Він проїхав усього 4000 км, а загальний пробіг суперкара становить 61 600 км.

Суперкар непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Суперкар Lamborghini Miura S непогано зберігся. Його кузов і салон у гарному стані. Утім, через тривалий простій авто не заводиться, тому його відправили на ремонт.

Lamborghini Miura відправили на СТО для ремонту і обслуговування Фото: скриншот / YouTube

Виготовлено лише 338 купе Lamborghini Miura S і зараз їх вартість стартує з мільйона доларів. Суперкар оснащений 4,0-літровим 370-сильним V12 і здатен розігнатися до сотні за 5,5 с і розвинути 285 км/год.

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