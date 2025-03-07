Отменили в последний момент: в Италии не запустят в производство готовый электрокар (фото)

Электромобиль Maserati MC20 Folgore должен был выйти на рынок в 2025 году, однако его передумали запускать в производство. Итальянский автопроизводитель делает ставку на бензиновую версию модели.

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Суперкар Maserati MC20 не получит анонсированную электрическую версию Folgore. Запуск ее в производство решили отменить в последний момент. Об этом сообщил представитель Maserati американскому изданию Car and Driver.

По его словам, причиной отказа от электромобиля стал низкий спрос. Новый Maserati MC20 Folgore собрал недостаточно заказов для начала производства. Модель фактически готова, ведь ее должны были вывести на рынок в 2025 году.

Покупатели выбирают бензиновый Maserati MC20 в пользу бензинового Maserati MC20 Фото: Maserati

Дело в том, что покупатели выбирают бензиновый суперкар Maserati MC20, а электрическая версия их не интересует даже несмотря на то, что она мощнее и быстрее. Для нее позаимствовали 750-сильную трехмоторную установку от Maserati GranTurismo Folgore, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,8 с и развивать 310 км/ч.

Именно на бензиновый суперкар Maserati MC20 сделали ставку. В 2025 году он пройдет плановое обновление.

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Вместе с тем, в Maserati не отказываются от электрических версий других моделей. Maserati GranTurismo Folgore и Grecale Folgore на данный момент продаются. К тому же, электрические установки должны получить и новые Maserati Quattroporte и Levante следующего поколения.

Кстати, в этом году снимут с производства массовый Ford Focus — одну из самых популярных моделей марки.

Также Фокус писал, что завод SAAB в Швеции возобновляет производство автомобилей.