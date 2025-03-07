Скасували в останній момент: в Італії не запустять у виробництво готовий електрокар (фото)

Електромобіль Maserati MC20 Folgore мав вийти на ринок у 2025 році, проте його передумали запускати у виробництво. Італійський автовиробник робить ставку на бензинову версію моделі.

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Суперкар Maserati MC20 не отримає анонсовану електричну версію Folgore. Запуск її у виробництво вирішили скасувати в останній момент. Про це повідомив речник Maserati американському виданню Car and Driver.

За його словами, причиною відмови від електромобіля став низький попит. Новий Maserati MC20 Folgore зібрав недостатньо замовлень для початку виробництва. Модель фактично готова, адже її мали вивести на ринок у 2025 році.

Покупці обирають бензиновий Maserati MC20 Фото: Maserati

Річ у тім, що покупці обирають бензиновий суперкар Maserati MC20, а електрична версія їх не цікавить навіть попри те, що вона потужніша та швидша. Для неї запозичили 750-сильну тримоторну установку від Maserati GranTurismo Folgore, яка дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,8 с і розвивати 310 км/год.

Саме на бензиновий суперкар Maserati MC20 зробили ставку. У 2025 році він пройде планове оновлення.

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Разом із тим, у Maserati не відмовляються від електричних версій інших моделей. Maserati GranTurismo Folgore та Grecale Folgore наразі продаються. До того ж, електричні установки повинні отримати і нові Maserati Quattroporte і Levante наступного покоління.

До речі, цього року знімуть із виробництва масовий Ford Focus — одну з найпопулярніших моделей марки.

Також Фокус писав, що завод SAAB у Швеції відновлює виробництво автомобілів.