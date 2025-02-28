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Авто

Завод SAAB у Швеції відновлює виробництво автомобілів: які моделі випускатимуть (фото)

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Фото: Wikipedia | Колишній завод SAAB у Трольгеттані знову випускатиме авто

Завод SAAB у Трольгеттані не випускав автомобілі з 2011 року. Тепер шведське підприємство виготовлятиме спорткари з двигунами V8.

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Підприємство у шведському місті Трольгеттан, де раніше випускали автомобілі SAAB, відновлює виробництво. Перші машини виготовлять уже в нинішньому році. Про це повідомляється на сайті компанії AC Cars.

Саме цей британський автовиробник збиратиме свою продукцію на колишньому заводі SAAB. У Швеції випускатимуть родстер і купе AC Cobra GT нового покоління, які нещодавно презентували. Їх комплектують 5,0-літровими V8 від Ford.

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У Швеції вироблятимуть AC Cobra нового покоління

Відповідну угоду вже підписали із компанією Stenhaga Invest, яка є власником підприємства, та фірмою T-engineering, заснованою колишніми інженерами SAAB Automobile. У рамках співробітництва AC Cars також отримає доступ до величезного випробувального полігону T Legacy Track, збудованому компанією SAAB.

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Нагадаємо, що автомобільний підрозділ SAAB, який належав концерну General Motors, став жертвою світової економічної кризи 2008-2009 років. Компанія збанкрутувала і з 5 квітня 2011 року виробництво автомобілів на заводі в Трольгеттані припинилося. Останньою моделлю бренду, яку там випускали, став седан SAAB 9-5 другого покоління.

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Компанія AC Cars отримає доступ до автополігону SAAB

Усі спроби відродити SAAB Automobile виявилися марними. Варто відзначити, що аерокосмічний та оборонний підрозділ SAAB AB продовжує існувати та випускати продукцію.

До речі, нещодавно зняли з виробництва найвідомішу чеську вантажівку. Її виготовляли з 1983 року.

Також Фокус розповідав, що почався випуск нового електрокросовера Skoda.