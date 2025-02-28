Завод SAAB у Швеції відновлює виробництво автомобілів: які моделі випускатимуть (фото)
Завод SAAB у Трольгеттані не випускав автомобілі з 2011 року. Тепер шведське підприємство виготовлятиме спорткари з двигунами V8.
Підприємство у шведському місті Трольгеттан, де раніше випускали автомобілі SAAB, відновлює виробництво. Перші машини виготовлять уже в нинішньому році. Про це повідомляється на сайті компанії AC Cars.
Саме цей британський автовиробник збиратиме свою продукцію на колишньому заводі SAAB. У Швеції випускатимуть родстер і купе AC Cobra GT нового покоління, які нещодавно презентували. Їх комплектують 5,0-літровими V8 від Ford.
Відповідну угоду вже підписали із компанією Stenhaga Invest, яка є власником підприємства, та фірмою T-engineering, заснованою колишніми інженерами SAAB Automobile. У рамках співробітництва AC Cars також отримає доступ до величезного випробувального полігону T Legacy Track, збудованому компанією SAAB.
Нагадаємо, що автомобільний підрозділ SAAB, який належав концерну General Motors, став жертвою світової економічної кризи 2008-2009 років. Компанія збанкрутувала і з 5 квітня 2011 року виробництво автомобілів на заводі в Трольгеттані припинилося. Останньою моделлю бренду, яку там випускали, став седан SAAB 9-5 другого покоління.
Усі спроби відродити SAAB Automobile виявилися марними. Варто відзначити, що аерокосмічний та оборонний підрозділ SAAB AB продовжує існувати та випускати продукцію.
До речі, нещодавно зняли з виробництва найвідомішу чеську вантажівку. Її виготовляли з 1983 року.
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