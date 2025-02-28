Завод SAAB в Швеции возобновляет производство авто: какие модели будут выпускать (фото)

Завод SAAB в Трольхеттане не выпускал автомобили с 2011 года. Теперь шведское предприятие будет производить спорткары с двигателями V8.

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Предприятие в шведском городе Трольхеттан, где ранее выпускали автомобили SAAB, возобновляет производство. Первые машины изготовят уже в нынешнем году. Об этом сообщается на сайте компании AC Cars.

Именно этот британский автопроизводитель будет собирать свою продукцию на бывшем заводе SAAB. В Швеции будут выпускать родстер и купе AC Cobra GT нового поколения, которые недавно презентовали. Их комплектуют 5,0-литровыми V8 от Ford.

В Швеции будут производить AC Cobra нового поколения

Соответствующее соглашение уже подписали с компанией Stenhaga Invest, которая является владельцем предприятия, и фирмой T-engineering, основанной бывшими инженерами SAAB Automobile. В рамках сотрудничества AC Cars также получит доступ к огромному испытательному полигону T Legacy Track, построенному компанией SAAB.

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Напомним, что автомобильное подразделение SAAB, принадлежавшее концерну General Motors, стало жертвой мирового экономического кризиса 2008-2009 годов. Компания обанкротилась и с 5 апреля 2011 года производство автомобилей на заводе в Трольхеттане прекратилось. Последней моделью бренда, которую там выпускали, стал седан SAAB 9-5 второго поколения.

Компания AC Cars получит доступ к автополигону SAAB

Все попытки возродить SAAB Automobile оказались тщетными. Стоит отметить, что аэрокосмическое и оборонное подразделение SAAB AB продолжает существовать и выпускать продукцию.

Кстати, недавно сняли с производства самый известный чешский грузовик. Его изготавливали с 1983 года.

Также Фокус рассказывал, что начался выпуск нового электрокроссовера Skoda.