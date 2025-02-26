На складах — 100 000 непроданных авто: новые Lada не хотят покупать

Спрос на Lada резко снижается, поэтому склады "АвтоВАЗа" переполнены нераспроданными машинами. Впрочем, компания не собирается сокращать производство.

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Новые Lada находят все меньше покупателей. Это признал руководитель "АвтоВАЗа" Максим Соколов и отметил, что на складах предприятия уже накопилось 100 000 нераспроданных авто. Об этом сообщает The Moscow Times.

Максим Соколов считает такую ситуацию "тревожной". Он прогнозирует падение продаж Lada в феврале до 27 000 авто. Снижение спроса бьет ухудшает состояние предприятия, которое сейчас платит высокие проценты по кредитам. Еще в сентябре прошлого года долги "АвтоВАЗа" превысили 100 миллиардов рублей ($1,15 млрд). Между прочим, ранее из-за санкций не смогли начать производство нового кроссовера Lada и это ударило по компании.

Несмотря на падение спроса "АвтоВАЗ" не уменьшает производство продукции Фото: АВТОВАЗ

"Надо всерьез задуматься над тем, какие меры совместно надо принять, чтобы избежать драматического падения", — сказал Максим Соколов.

На данный момент у автопроизводителя есть два варианта решения проблемы — сокращать объемы производства или же снижать цены. В "АвтоВАЗе" сообщают, что пока не собираются отходить от плана на 2025 год, который предусматривает выпуск 500 тыс. машин.

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Продажи Lada начали существенно снижаться с осени. В частности, в ноябре спрос на отдельные модели упал на 26%. Усугубило ситуацию поднятие цен "АвтоВАЗом" в декабре. Уже в январе продали 20,8 тыс. Lada и именно в прошлом месяце сформировался огромный переизбыток авто на складах.

Всего на складах всех российских автодилеров уже накопилось 700 тыс. нераспроданных авто — на 400 тыс. больше, чем в прошлом году. В основном это китайские модели, однако ни у одного из брендов нет столь больших запасов на складах, как у Lada.

По словам гендиректора агентства "Автостат" Сергея Целикова, в последний раз столь критическая ситуация наблюдалась во время экономического кризиса 2008 года и ее следствием стал обвал авторынка на 60%.

Кстати, недавно прекратили выпуск самого знаменитого чешского грузовика. Его производили на протяжении 42 лет.

Также Фокус писал, что в производство вернут худшее авто 80-х годов.