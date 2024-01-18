Собрали всего 170 авто: новый кроссовер Lada не смогли запустить в производство (фото)

Новая Lada X-Cross 5 является точной копией FAW Bestune T77. Китайский автопроизводитель отказался поставлять на "АвтоВАЗ" комплектующие для сборки авто, так как боится попасть под вторичные санкции.

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Разрекламированный проект Lada X-Cross 5 закрыли. Массовое производство китайского кроссовера FAW так и не смогли наладить под брендом Lada – выпустили только 170 машин. Об этом сообщает сайт Мотор.

Кроссоверы Lada X-Cross 5 сейчас припадают снегом на парковке сборочного предприятия в Санкт-Петербурге – бывшего завода Nissan, который простаивал с 2022 года и был продан за 1 евро.

170 Lada X-Cross 5 стоят на парковке сборочного предприятия

В свободной продаже эти Lada X-Cross 5 так и не появятся – их распродали в корпоративные автопарки нескольких компаний из Москвы и Тольятти. Больше выпуск модели не планируется и все упоминания о ней уже пропали с сайта Lada.

Дело в том, что китайский концерн FAW решил выйти из проекта после введения санкций США против "АвтоВАЗ" — там боятся попасть под вторичные ограничения и решили не рисковать. Комплектующие для сборки авто прекратили поставлять в РФ.

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Как известно, новая Lada X-Cross 5 – это точная копия китайского FAW Bestune T77. Примечательно, что в салоне кроссоверов остался логотип FAW на руле, ведь его не смогли заменить.

Ранее Фокус рассказывал, что Mazda 6 вскоре снимут с производства и новое поколение модели пока не планируется.

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