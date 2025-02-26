На складах — 100 000 непроданих авто: нові Lada не хочуть купувати

Попит на Lada різко знижується, тому склади "АвтоВАЗу" переповнені нерозпроданими машинами. Утім, компанія не збирається скорочувати виробництво.

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Нові Lada знаходять все менше покупців. Це визнав керівник "АвтоВАЗу" Максим Соколов і зазначив, що на складах підприємства вже накопилося 100 000 нерозпроданих авто. Про це повідомляє The Moscow Times.

Максим Соколов вважає таку ситуацію "тривожною". Він прогнозує падіння продажів Lada в лютому до 27 000 авто. Зниження попиту б’є погіршує стан підприємства, яке наразі сплачує високі відсотки за кредитами. Ще у вересні минулого року борги "АвтоВАЗу" перевищили 100 мільярдів рублів ($1,15 млрд). Між іншим, раніше через санкції не змогли почати виробництво нового кросовера Lada і це вдарило по компанії.

Попри падіння попиту "АвтоВАЗ" не зменшує виробництво продукції Фото: АВТОВАЗ

"Треба всерйоз замислитися над тим, які заходи спільно треба вжити, щоб уникнути драматичного падіння", — сказав Максим Соколов.

Наразі в автовиробника є два варіанти вирішення проблеми – скорочувати об’єми виробництва або ж знижувати ціни. У "АвтоВАЗі" повідомляють, що поки не збираються відходити від плану на 2025 рік, який передбачає випуск 500 тис. машин.

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Продажі Lada почали суттєво знижуватися з осені. Зокрема, у листопаді попит на окремі моделі впав на 26%. Погіршило ситуацію підняття цін "АвтоВАЗом" у грудні. Уже в січні продали 20,8 тис. Lada і саме в минулому місяці сформувався величезний надлишок авто на складах.

Загалом на складах всіх російських автодилерів вже накопилося 700 тис. нерозпроданих авто – на 400 тис. більше, аніж торік. Переважно це китайські моделі, проте у жодного з брендів немає настільки великих запасів на складах, як у Lada.

За словами гендиректора агентства "Автостат" Сергія Целікова, востаннє настільки критична ситуація спостерігалася під час економічної кризи 2008 року і її наслідком став обвал авторинку на 60%.

До речі, нещодавно припинили випуск найзнаменитішої чеської вантажівки. Її виробляли упродовж 42 років.

Також Фокус писав, що у виробництво повернуть найгірше авто 80-х років.