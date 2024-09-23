"Мгновенно превращает угрозу в цель": что известно о новейшей РЛС Arthur (видео)

Систему Arthur можно интегрировать в любую боевую машину и развернуть менее чем за две минуты, утверждает производитель.

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Компания Saab UK поставила британской армии новейшие контрбатарейные радиолокационные станции Arthur для замены старой модели MAMBA. Об этом говорится на официальном сайте компании Saab.

Сообщается, что первые пять систем Arthur, получившие в британской армии название TAIPAN, были доставлены 5-му полку Королевской артиллерии. Среди заявленных преимуществ РЛС — быстрое развертывание и передислокация, высокая оперативная мобильность, точность и выявление большого количества целей на большем расстоянии с уменьшенными сигнатурами радиоэлектронной борьбы.

Управляющий директор Saab UK Энди Фрей подчеркнул, что отношения компании с британской армией основаны на многолетнем опыте, полученном во время службы в Ираке и Афганистане. По его словам, Вооруженные силы Британии станут первыми пользователями новых систем РЛС текущего и следующего поколений.

Британские военные получили РЛС Arthur Фото: SAAB

"Saab — наш ключевой партнер как для MAMBA, так и теперь для TAIPAN, и то, что она как компания сделала и продолжает делать для наших Вооруженных сил, чрезвычайно впечатляет. MAMBA более чем доказала свою ценность, а TAIPAN — это шаг вперед в плане возможностей", — добавил генерал-лейтенант сэр Эндрю Грегори.

По словам производителя, Arthur являет собой высокомобильную систему обнаружения оружия, призванную дать командиру свободу маневра и вести быстрый ответный огонь, "мгновенно превращая угрозу в цель". Разработка быстро обнаруживает и отслеживает артиллерийские снаряды, вычисляет точки происхождения для контрбатарейных операций и генерирует точки удара.

В Saab подчеркивают, что РЛС Arthur разработана с учетом мобильности и простоты эксплуатации. Ее можно интегрировать в любую боевую машину, достаточно большую для установки 3-метровой антенны. Развернуть систему можно менее чем за две минуты.

РЛС Arthur

Напомним, в Российской Федерации заявили, что "Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы" разработал систему радиоигры, которая должна создавать ложный радиообмен, сбивая с толку украинские радиолокационные станции.

Ранее также сообщалось, что российская радиолокационная станция 1К148 "Ястреб-АВ" была уничтожена благодаря попаданию ракет РСЗО HIMARS, которые навел на цель украинский разведывательный дрон.