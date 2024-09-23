"Миттєво перетворює загрозу на ціль": що відомо про новітню РЛС Arthur (відео)

Систему Arthur можна інтегрувати в будь-яку бойову машину і розгорнути менш ніж за дві хвилини, стверджує виробник.

Related video

Компанія Saab UK поставила британській армії новітні контрбатарейні радіолокаційні станції Arthur для заміни старої моделі MAMBA. Про це йдеться на офіційному сайті компанії Saab.

Повідомляється, що перші п'ять систем Arthur, які отримали в британській армії назву TAIPAN, доставили 5-му полку Королівської артилерії. Серед заявлених переваг РЛС — швидке розгортання і передислокація, висока оперативна мобільність, точність і виявлення великої кількості цілей на більшій відстані зі зменшеними сигнатурами радіоелектронної боротьби.

Керівний директор Saab UK Енді Фрей наголосив, що відносини компанії з британською армією ґрунтуються на багаторічному досвіді, отриманому під час служби в Іраку та Афганістані. За його словами, Збройні сили Британії стануть першими користувачами нових систем РЛС поточного і наступного поколінь.

Британські військові отримали РЛС Arthur Фото: SAAB

"Saab — наш ключовий партнер як для MAMBA, так і тепер для TAIPAN, і те, що вона як компанія зробила і продовжує робити для наших Збройних сил, надзвичайно дивує. MAMBA більш ніж довела свою цінність, а TAIPAN — це крок уперед у плані можливостей", — додав генерал-лейтенант сер Ендрю Грегорі.

За словами виробника, Arthur являє собою високомобільну систему виявлення зброї, покликану дати командиру свободу маневру і вести швидкий вогонь у відповідь, "миттєво перетворюючи загрозу на ціль". Розробка швидко виявляє і відстежує артилерійські снаряди, обчислює точки походження для контрбатарейних операцій і генерує точки удару.

У Saab підкреслюють, що РЛС Arthur розроблена з урахуванням мобільності та простоти експлуатації. Її можна інтегрувати в будь-яку бойову машину, досить велику для встановлення 3-метрової антени. Розгорнути систему можна менш ніж за дві хвилини.

РЛС Arthur

Нагадаємо, у Російській Федерації заявили, що "Міжвидовий центр підготовки та бойового застосування військ радіоелектронної боротьби" розробив систему радіогри, яка має створювати хибний радіообмін, збиваючи з пантелику українські радіолокаційні станції.

Раніше також повідомлялося, що російську радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" було знищено завдяки влучанню ракет РСЗВ HIMARS, які навів на ціль український розвідувальний дрон.