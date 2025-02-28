Skoda запустила в производство собрата VW ID.4 с запасом хода более 550 км (фото)

Новый Skoda Enyaq 2025 изменился внешне и богаче оснащен. Благодаря улучшенной аэродинамике запас хода электрокроссовера увеличился.

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Обновленный электромобиль Skoda Enyaq 2025 поступил в производство на предприятии в чешском городе Млада Болеслав. Кроссовер уже вышел на рынок и на родине стоит от 1 015 000 крон ($42 300). Об этом сообщается на сайте Skoda.

Электрокроссовер прошел обновление Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq 2025 запустили в производство в стандартной версии и спортивном варианте Coupe. Он узнается по измененной передней части в новом фирменном стиле Modern Solid. В салоне установлен новый руль. Кроссовер остается собратом Volkswagen ID.4, который недавно подешевел до $19 200.

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Комплектация Skoda Enyaq расширена — базовая версия Selection оснащена 19-дюймовыми дисками, бесключевым доступом, панорамной крышей, трехзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, подогревом сидений и руля. Вариант Sportline добавляет матричные фары и 20-дюймовые диски.

В производство поступили стандартная модель и спортивный Enyaq Coupe Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Enyaq дебютировал в версиях мощностью 204 и 286 л. с. с задним или полным приводом. Аккумуляторные батареи емкостью 63 и 82 кВт∙ч остались без изменений, однако благодаря улучшенной аэродинамике запас хода электрокара вырос до 437-586 км в стандартной версии и 446-596 км — в Skoda Enyaq Coupe.

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