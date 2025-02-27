Роскошь по-чешски: в Киеве заметили самую дорогую Skoda (фото)

Skoda Superb Laurin&Klement — топовая версия модели с более роскошным салоном и богатой комплектацией. В самом дорогом исполнении с 265-сильным турбомотором авто способно развить 250 км/ч.

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В Киеве засветилась новая Skoda Superb 2025 во флагманской роскошной комплектации Laurin&Klement. На данный момент это самая дорогая Skoda на украинском рынке. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Линейка Laurin&Klement — самые дорогие и роскошные Skoda. Эти версии названы в честь основателей чешской компании Вацлава Лаурина и Вацлава Клемента. Примечательно, что изначально автомобили Skoda выпускались именно под брендом Laurin&Klement.

Новая Skoda Superb Laurin&Klement стоит от 1 928 709 гривен. Узнать лифтбек можно по матричной оптике, особому декору и 18-дюймовым дискам.

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Салон Skoda Superb Laurin&Klement отделан перфорированной кожей, а на центральной панели установлен увеличенный 13-дюймовый тачскрин. Комплектация авто расширенная — есть бесключевой доступ, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, акустика Canton с 14 динамиками, бензконтатное открытие багажника, электропривод, вентиляция и массаж передних сидений, подогрев всех кресел и руля.

В салоне Skoda Superb Laurin&Klement улучшена отделка и установлен более крупный тачскрин Фото: Skoda

На данный момент все Skoda Superb в Украине предлагают только с 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами: с передним приводом мощность составляет 190 л. с., а с полным — 265 л. с. Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с, а ее максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

Кстати, на украинский рынок выходит немецкий собрат Skoda Superb 2025 — новый Volkswagen Passat B9.

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