Розкіш по-чеськи: у Києві помітили найдорожчу Skoda (фото)

Skoda Superb Laurin&Klement — топова версія моделі із розкішнішим салоном та багатшою комплектацією. У найдорожчому виконанні з 265-сильним турбомотором авто здатне розвинути 250 км/год.

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У Києві засвітилася нова Skoda Superb 2025 у флагманській розкішній комплектації Laurin&Klement. Наразі це найдорожча Skoda на українському ринку. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Лінійка Laurin&Klement – надорожчі і найрозкішніші Skoda. Ці версії названо на честь засновників чеської компанії Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента. Примітно, що спочатку автомобілі Skoda випускали саме під брендом Laurin&Klement.

Нова Skoda Superb Laurin&Klement коштує від 1 928 709 гривень. Пізнати ліфтбек можна за матричною оптикою, особливим декором та 18-дюймовими дисками.

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Салон Skoda Superb Laurin&Klement оздоблений перфорованою шкірою, а на центральній панелі встановлено збільшений 13-дюймовий тачскрін. Комплектація авто розширена – є безключовий доступ, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, акустика Canton із 14 динаміками, бензконтатне відкриття багажника, електропривід, вентиляція та масаж передніх сидінь, підігрів усіх крісел і керма.

У салоні Skoda Superb Laurin&Klement покращено оздоблення і встановлено більший тачскрін Фото: Skoda

Наразі всі Skoda Superb в Україні пропонують лише з 2,0-літровими бензиновими турбомоторами: із переднім приводом потужність становить 190 к. с., а з повним – 265 к. с. Потужніша версія здатна розігнатися до 100 км/год за 5,6 с, а її максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

До речі, на український ринок виходить німецький побратим Skoda Superb 2025 — новий Volkswagen Passat B9.

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