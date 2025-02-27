Їх існує всього 38: в Україну привезли британський суперкар за $2,7 мільйона (фото)

Лімітований суперкар Aston Martin Valiant оснащений 745-сильним V12 твін-турбо та механічною КПП. Він здатен розігнатися до сотні за 3,2 с і розвинути понад 320 км/год.

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В Україну привезли ексклюзивний суперкар Aston Martin Valiant 2024 року. Він коштує 2,7 мільйона доларів і є одним із найдорожчих авто в нашій країні. Його фото опублікували на сторінці boutique.nomer.odin в Instagram.

Суперкар Aston Martin Valiant розробили для зірки "Формули-1" Фернандо Алонсо Фото: Aston Martin

Виготовлено лише 38 трекових купе Aston Martin Valiant. Модель спочатку створили на замовлення дворазового чемпіона "Формули-1" Фернандо Алонсо, який зараз виступає за Aston Martin, проте згодом вирішили випустити лімітованою серією. В основі моделі лежить купе Aston Martin Valour.

Авто отримало карбонові обвіс та антикрило Фото: https://www.instagram.com/boutique.nomer.odin

Новий Aston Martin Valiant витриманий у ретростилі і в анфас нагадує модель V8 Vantage 70-х і 80-х. Разом із тим, суперкар отримав карбонові обвіс та антикрило, а його крила розширені.

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У салоні Aston Martin Valiant встановлено спортивні крісла Recaro, а в оздобленні використані шкіра, алькантара та карбон.

Суперкар оснащений 745-сильним V12 твін-турбо Фото: https://www.instagram.com/boutique.nomer.odin Авто отримало карбоново-керамічні гальма Фото: https://www.instagram.com/boutique.nomer.odin

Суперкар Aston Martin Valiant оснащений 5,2-літровим V12 твін-турбо на 745 к. с. і 753 Н∙м і комплектується виключно 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути понад 320 км/год. Оснащення включає спортивний диференціал, карбоново-керамічні гальма та адаптивні амортизатори.

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