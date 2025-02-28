Skoda запустила у виробництво побратима VW ID.4 із запасом ходу понад 550 км (фото)
Новий Skoda Enyaq 2025 змінився зовні та багатше оснащений. Завдяки покращеній аеродинаміці запас ходу електрокросовера збільшився.
Оновлений електромобіль Skoda Enyaq 2025 надійшов у виробництво на підприємстві у чеському місті Млада Болеслав. Кросовер уже вийшов на ринок і на батьківщині коштує від 1 015 000 крон ($42 300). Про це повідомляється на сайті Skoda.
Новий Skoda Enyaq 2025 запустили у виробництво в стандартній версії та спортивному варіанті Coupe. Він пізнається за зміненою передньою частиною у новому фірмовому стилі Modern Solid. У салоні встановлено нове кермо. Кросовер залишається побратимом Volkswagen ID.4, який нещодавно подешевшав до $19 200.Важливо
Комплектація Skoda Enyaq розширена – базова версія Selection оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, панорамним дахом, тризонним клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, підігрівом сидінь і керма. Варіант Sportline додає матричні фари і 20-дюймові диски.
Кросовер Skoda Enyaq дебютував у версіях потужністю 204 та 286 к. с. із заднім або повним приводом. Акумуляторні батареї ємністю 63 та 82 кВт∙год залишилися без змін, проте завдяки покращеній аеродинаміці запас ходу електрокара зріс до 437-586 км у стандартній версії та 446-596 км – в Skoda Enyaq Coupe.
До речі, нещодавно в Києві бачили найдорожчу і найрозкішнішу бензинову модель Skoda.
Також Фокус писав, що з виробництва зняли найвідомішу чеську вантажівку.