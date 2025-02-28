Skoda запустила у виробництво побратима VW ID.4 із запасом ходу понад 550 км (фото)

Новий Skoda Enyaq 2025 змінився зовні та багатше оснащений. Завдяки покращеній аеродинаміці запас ходу електрокросовера збільшився.

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Оновлений електромобіль Skoda Enyaq 2025 надійшов у виробництво на підприємстві у чеському місті Млада Болеслав. Кросовер уже вийшов на ринок і на батьківщині коштує від 1 015 000 крон ($42 300). Про це повідомляється на сайті Skoda.

Електрокросовер пройшов оновлення Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq 2025 запустили у виробництво в стандартній версії та спортивному варіанті Coupe. Він пізнається за зміненою передньою частиною у новому фірмовому стилі Modern Solid. У салоні встановлено нове кермо. Кросовер залишається побратимом Volkswagen ID.4, який нещодавно подешевшав до $19 200.

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Комплектація Skoda Enyaq розширена – базова версія Selection оснащена 19-дюймовими дисками, безключовим доступом, панорамним дахом, тризонним клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, підігрівом сидінь і керма. Варіант Sportline додає матричні фари і 20-дюймові диски.

У виробництво надійшли стандартна модель і спортивний Enyaq Coupe Фото: Skoda

Кросовер Skoda Enyaq дебютував у версіях потужністю 204 та 286 к. с. із заднім або повним приводом. Акумуляторні батареї ємністю 63 та 82 кВт∙год залишилися без змін, проте завдяки покращеній аеродинаміці запас ходу електрокара зріс до 437-586 км у стандартній версії та 446-596 км – в Skoda Enyaq Coupe.

До речі, нещодавно в Києві бачили найдорожчу і найрозкішнішу бензинову модель Skoda.

Також Фокус писав, що з виробництва зняли найвідомішу чеську вантажівку.