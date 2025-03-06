Ford відмовляється від популярної недорогої моделі: причина відома (фото)
Ford Focus є однією з наймасовіших моделей в історії марки. Із 1998 року виготовили понад 16 мільйонів цих автомобілів.
Ford Focus припинять випускати в 2025 році. Останні авто зійдуть з конвеєра в німецькому місті Саарлуіс у листопаді. Про це заявив у коментарі сайту Motor1 менеджер з комунікацій європейського філіалу Ford Фінн Томасен.
За його словами, поки що замовлення на новий Ford Focus приймаються, але невдовзі це припиниться і завод виготовлятиме лише вже замовлені автомобілі.
Припинення виробництва Ford Focus анонсували давно. Причина відмови від нього відома – у Ford вирішили не випускати недорогі моделі з невеликою маржею. Раніше уже припинили виробляти дешевший Ford Fiesta.
Нова стратегія Ford робить ставку на кросовери та пікапи, оскільки їх рентабельність вища. Єдиним легковим авто в європейській та північноамериканській лінійці бренду поки що залишиться спортивний Ford Mustang.
Читати також
Доставили таємно: в мережі показали кадри з італійським БТР Puma на озброєнні ЗСУ (фото)
Тарифи на електроенергію: скільки доведеться платити вже з 1 травня
Усі потяги зупинили: Франція хоче компенсувати припинення США військової допомоги Україні
В США чоловік послизнувся і впав зі скелі просто на акулу (відео)
Ford Focus – одна із наймасовіших моделей американського бренду. Вона дебютувала в 1998 році та змінила Ford Escort і з того часу виготовили понад 16 мільйонів авто чотирьох поколінь.
Утім, в останні роки попит на Ford Focus знизився, адже компактні хетчбеки С-класу програють у популярності кросоверам. Із 2019 року модель не продається у Північній Америці та Австралії.
Між іншим, від своєї недорогої масової моделі С-класу відмовляється і Kia.
Також Фокус повідомляв про припинення випуску культового Nissan GT-R.
Читати також
Їх випустили лише 77: у Києві помітили розкішний лімузин Mercedes 2000-х (фото)
На ринок виходить недорогий електрокросовер Renault із запасом ходу понад 400 км (фото)
Найдорожчі суперкари й елітні авто, завезені в Україну за час повномасштабної війни (фото)
Раритет за $350 000: на аукціон виставили унікальний седан Mercedes W126 AMG (фото)