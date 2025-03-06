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Авто

Ford отказывается от популярной недорогой модели: причина известна (фото)

Ford Focus, новый Ford Focus
Фото: Ford | Ford Focus прекратят производить в ноябре 2025 года

Ford Focus является одной из самых массовых моделей в истории марки. С 1998 года было произведено более 16 миллионов этих автомобилей.

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Ford Focus прекратят выпускать в 2025 году. Последние авто сойдут с конвейера в немецком городе Саарлуис в ноябре. Об этом заявил в комментарии сайту Motor1 менеджер по коммуникациям европейского филиала Ford Финн Томасен.

По его словам, пока что заказы на новый Ford Focus принимаются, но вскоре это прекратится и завод будет производить только уже заказанные автомобили.

Ford Focus 1998, Ford Focus Fullscreen
Первый Ford Focus дебютировал в 1998 году
Фото: Ford

Прекращение производства Ford Focus анонсировали давно. Причина отказа от него известна — в Ford решили не выпускать недорогие модели с небольшой маржой. Ранее уже прекратили производить более дешевый Ford Fiesta.

Новая стратегия Ford делает ставку на кроссоверы и пикапы, поскольку их рентабельность выше. Единственным легковым авто в европейской и североамериканской линейке бренда пока останется спортивный Ford Mustang.

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Ford Focus — одна из самых массовых моделей американского бренда. Она дебютировала в 1998 году и сменила Ford Escort и с тех пор изготовили более 16 миллионов авто четырех поколений.

Впрочем, в последние годы спрос на Ford Focus снизился, ведь компактные хэтчбеки С-класса проигрывают в популярности кроссоверам. С 2019 года модель не продается в Северной Америке и Австралии.

Между прочим, от своей недорогой массовой модели С-класса отказывается и Kia.

Также Фокус сообщал о прекращении выпуска культового Nissan GT-R.

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