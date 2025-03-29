Усик підігрів чутки про можливий бій із блогером Джейком Полом за правилами ММА (фото)

Об'єднаний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 KO) підтримав іронічну ідею свого тренера, який висловився про "бій" свого підопічного проти відомого американського блогера та бійця Джейка Пола.

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Відповідну картинку, стилізовану під постер майбутнього поєдинку, український боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram.

На постері у своєму сторіз, Усик оприлюднив стилізований колаж, який нагадує постер майбутнього "бою", та позначив Пола у цьому дописі. На цій світлині помітно напис MMA та ринг у формі октагона, натякаючи на те, за якими правилами може бути проведений "двобій", що виглядає тролінгом американця.

Усик "дражнить" Джейка Пола боєм за правилами MMA (скріншот сторіз боксера в Instagram)

Раніше DAZN цитував слова одного з тренерів Усика Сергія Лапіна, що його підопічного "завжди хвилювало лише одне — бої з найкращими з найкращих та можливість залишити по собі міцну спадщину у світі боксу".

"Але в майбутньому, вже після того, як він остаточно закріпить себе у статусі одного з найбільших бійців, ми подивимося, які можливості перед ним відкриються. Було б чудово провести в клітці бій за правилами ММА із Джейком Полом. Якщо на цьому можна буде заробити, нам це було б цікаво. Також ми все ще не відмовляємось від бою з небезпечним Алексом Перейрою. Можливо, у співпраці з Дейном Уайтом", — з іронією сказав Лапін.

Згодом видання Bloody Elbow повідомило, що наразі блогер зацікавлений у бою проти британця Ентоні Джошуа, а українець наразі чекає свого наступного опонента для захисту своїх титулів.

Раніше стало відомо, як Усик погодився на спаринг з Лебігою. Спочатку на кону стояв бутерброд з двома шматками ковбаси, але боксер виступив за збільшення "призового фонду". Промоутери вже запропонували локацію для "поєдинку".

Згодом повідомлялося, що Усик захистив дисертацію, однак був розкритикований науковцями. Ексдоцент Сумського державного університету Олег Смірнов вказує, що наукова праця боксера містить посилання на невідомі джерела та містить ознаки фальсифікації таких джерел.