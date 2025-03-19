Фальсифікація джерел: чому науковці розкритикували дисертацію Усика (фото, відео)

Боксер здобув ступінь доктора філософії з галузі знань "Право". Він успішно захистив дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

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Дисертація українського боксера Олександра Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації. На це звернув увагу колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

Олександр Усик захистив дисертацію

Науковець вважає, що дисертація чемпіона належить до категорії "Цитатники".

"Наукова новизна отриманих результатів. Вперше здійснено класифікацію міжнародних нормативно-правових актів…", – цитує наукову працю Усика колишній доцент СумДУ.

Зокрема, Смірнов звернув увагу на висновки дисертації.

"Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон", – зазначає Смірнов.

Олександр Усик захистив дисертацію

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі в березні 2025 здобув ступінь доктора філософії з галузі знань "Право", захистивши дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Тема наукової праці боксера – "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

"Ректор університету Валерій Сокуренко від імені колективу вишу привітав Олександра Усика з успішним захистом дисертації, побажав нових здобутків і перемог у житті та професійній діяльності!" — зазначила пресслужба навчального закладу.

Олександр Усик захистив дисертацію

Втім, в антиплагіатній ініціативі "Дисергейт" висловили невдоволення тим, що Усик отримав звання доктора філософії. Координаторка організації Світлана Вовк у своєму Facebook розкритикувала чемпіона через порушення принципів академічної доброчесності.

"Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком? Ви хочете отримати доплату за фейковий ступінь і долучитися до фейкових науковців, які грабують бюджет України? Враховуючи вашу зайнятість та розклад тренувань і поєдинків, очевидно, що ви не мали часу для того, щоб проводити дослідження, писати статті та дисертацію, брати участь у конференціях", – зазначила Вовк.

Зокрема, вона звернулася до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з проханням скасувати рішення вченої ради.

Нагадаємо, Олександру Усику потрібно захистити свій титул.

12 лютого повідомлялося, що Усик готується завершити боксерську кар'єру. Спортсмен проведе ще 2 поєдинки.